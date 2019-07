La Universitat de València presenta l’audiovisual “El Tribunal de les Aigües de l’Horta de València” dins del programa Docufòrum

Connect on Linked in

El Palau Cerveró ha acollit aquest dijous 4 de juliol la presentació del documental sobre el Tribunal de les Aigües, responsable des de fa més d’un mil·lenni de vetlar pel just ús i repartiment de l’aigua en l’horta valenciana. Aquest audiovisual s’emmarca en el programa Docufòrum, una sèrie de documentals produïda pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.

Els vicerectors de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, i d’Internacionalització i cooperació, Carles Padilla, han presentat el documental aquest dijous 4 de juliol, a la Sala de Conferències del Palau Cerveró, junt al president del Tribunal de les Aigües de València, José Font, i el director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social de Caixa Popular, Paco Alós.

Docufòrum és un format audiovisual liderat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició (HD) pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU), que aborda amb un estil documental temes d’actualitat i interés social. Docufòrum no solament naix amb vocació divulgativa, sinó que a més pretén estimular el debat i la participació social. Els documentals tenen una durada d’entre 15 i 20 minuts i recullen opinions d’especialistes tant de la Universitat de València com de l’àmbit social o empresarial. Docufòrum és resultat d’un treball coral en el qual els guionistes han sigut els professors de la Universitat de València Francesc Martínez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Informació) i Rafa Roca (Filologia Catalana).

El vicerector Jorge Hermosilla ha explicat que el documental presentat repassa “tant la importància històrica, social i cultural del Tribunal de la Vega de València, així com altres aspectes relacionats amb l’Horta, com el paisatge agrícola, la relació entre la ciutat i l’horta o el regadiu tradicional”. Ha posat l’accent en la importància de la col·laboració institucional, perquè “aquest programa no hauria sigut possible sense el suport d’institucions i entitats compromeses amb la societat valenciana, com és el cas de la Universitat de València, la Diputació de València, el Tribunal de les Aigües i Caixa Popular, que han participat en aquest projecte audiovisual”.

Per la seua banda, el vicerector Carles Padilla ha donat la benvinguda als assistents al Palau Cerveró i ha lloat la trajectòria mil·lenària del Tribunal de les Aigües: “La Universitat de València ha complit 520 anys aquest 2019, poques institucions la superen en història com és el cas del Tribunal de les Aigües, que es remunta al 960, i avui dia és un dels béns més apreciats del llegat cultural valencià”.

Paco Alós ha explicat que per a Caixa Popular és un orgull participar en aquest tipus de projectes documentals que “contribueixen a divulgar la importància d’institucions mil·lenàries com el Tribunal de les Aigües i al mateix temps transmeten a la societat valenciana la visió d’experts sobre la situació actual de l’horta de València”.

Per part seua, el president del Tribunal de les Aigües, José Font, ha lloat la producció del documental i ha assegurat que es tracta d’un “documental de referència per a tot aquell que vulga conéixer el passat, el present i, sobretot, el futur del Tribunal de les Aigües, una institució mil·lenària que segueix molt viva i vol continuar resultant útil a l’Horta, a les sèquies i als i les agricultores valencianes”.