La Universitat de València presenta l’audiovisual sobre l’Horta de València, emmarcat en el programa Docufòrum

La Facultat de Geografia i Història ha acollit aquest dimarts 22 d’octubre la presentació del documental “Horta de València”. El programa Docufòrum comprén una sèrie d’audiovisuals produïts pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, en col·laboració amb el TAU.

En la presentació, que s’ha celebrat a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història, han participat el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla; el regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta del Ajuntament de València, Alejandro Ramón; i els directors de la Càtedra L’Horta de València, Territori Metropolità, Enric Guinot i Joan Carles Membrado.

Aquest documental se centra en l’espai històric de vida i treball que és l’horta valenciana. Exposa els perills que ha afrontat l’horta històrica durant les últimes dècades, com els efectes de l’expansió urbana, el boom immobiliari o l’ampliació de la V-21. A més, l’audiovisual repassa els plans per a garantir la viabilitat de l’horta en el futur, com el Pla d’Acció Territorial i Dinamització de l’Horta de València i altres mesures de serveis ambientals i suport als i les llauradores.

El vicerector Jorge Hermosilla ha subratllat la importància de la col·laboració institucional, perquè “aquest programa no hauria sigut possible sense el suport d’entitats compromeses amb la societat valenciana, en aquest cas, l’audiovisual ha sigut fruit de la col·laboració entre la Universitat de València, l’Ajuntament de València i las Naves, que fan possible l’activitat de la Càtedra de l’Horta, que ha finançat aquest vídeo”.

El regidor Alejandro Ramón ha posat l’accent en la importància de salvaguardar l’Horta, “no sols per la seua importància patrimonial i bellesa paisatgística sinó per la seua funció de pulmó verd per a la ciutat de València”. El regidor ha exposat els projectes i línies d’actuació que està duent a terme l’Ajuntament de València per a contribuir a la conservació de l’horta valenciana.

Enric Guinot i Joan Carles Membrado han coincidit a denunciar els conflictes i perills que amenacen la viabilitat de l’Horta de València, els directors de la Càtedra han assegurat que “la desaparició de l’horta no implicaria només la pèrdua d’una producció agrícola a les portes de la ciutat, ni la del grup social de llauradors, seria també la fi d’un espai patrimonial i d’un paisatge identitari que pertany a tots els ciutadans i les ciutadanes”.

Docufòrum, un programa pluridisciplinari i transmediàtic

Docufòrum és un format audiovisual impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició (HD) pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU), que aborda amb un estil documental temes d’actualitat i interés social. Els documentals, d’una duració de 20 minuts, recullen opinions d’especialistes tant de la Universitat de València com de l’àmbit social o empresarial valencians.

En l’actualitat el programa Docufòrum consta quasi d’una vintena d’audiovisuals que aborden temes relacionats amb el territori i la societat valencians: economia social, paisatges culturals, exclusió social, educació, ocupació… La difusió dels documentals s’ha ideat a 3 nivells amb un enfocament transmediàtic. D’una banda, es projectaran en el territori valencià emmarcats en un programa de fòrums de debat que aquest Vicerectorat organitzarà a les comarques valencianes. A més, gràcies a un acord entre la Universitat de València i la Conselleria d’Educació, aquests audiovisuals estaran disponibles per a la totalitat dels centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana com a recurs didàctic. Finalment, està previst realitzar la difusió d’aquests documentals a través de la televisió Valenciana, A punt, el format d’emissió de la qual s’està perfilant.