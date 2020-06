La Universitat de València programa una conferència en línia sobre els reptes de la pandèmia de la covid-19 per a la UE

Connect on Linked in

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat de València ha adaptat la seua programació al format en línia. Dilluns, 15 de juny, a les 18 hores, Enrique Feás, tècnic comercial, economista de l’estat i investigador sènior associat del Real Instituto Elcano, oferirà la conferencia ‘Lecciones de la pandemia para la UE: los riesgos de una integración a medias’. La conferència està organitzada conjuntament amb el Centre de Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València, amb la col·laboració del Centre d’Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Globalització.

Tant aquesta conferència, com totes les conferències ja realitzades per l’Escola, es podran consultar en el Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau i en la pàgina web del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València.

En aquesta conferència es parlarà sobre la crisis del coronavirus, que ha estat una prova de foc per a una Unió Europea. Si la pandèmia ha posat de manifest que els problemes globals se solucionen globalment, queda per veure si la UE és capaç de solucionar a Europa els problemes intrínsecament europeus, com el de l’aturada del mercat únic bancari, el d’un banc central que s’arrisca cada vegada que usa el seu arsenal i el d’un marc fiscal comú incompatible amb la lliure circulació de capitals i una moneda única. Per eixir de la crisi la UE haurà d’avançar per la corda fluixa en què el major risc és quedar-se quiet.

Enrique Feás és investigador sènior associat del Real Instituto Elcano, consultor independent, professor associat de la Universidad IE, columnista del diari digital ‘Vozpopuli’, tècnic comercial i economista de l’estat i fundador i coeditor del blog ‘New deal’, un mitjà de divulgació sobre economia i política econòmica en castellà. Ha estat conseller econòmic i comercial de les ambaixades d’Espanya a Filipines i Egipte, subdirector de política comercial amb països mediterranis, Àfrica i orient mitjà, assessor d’assumptes internacionals del vicepresident econòmic i ministre d’Economía, responsable adjunt de la Subdirecció d’Estudis del Sector Exterior del Ministeri, subdirector de la revista Información comercial española, professor de l’ESIC Business & Marketing School, del Centre d’Estudis Comercials (CECO), de l’Escola Diplomàtica, del Centre Carles V de la Universitat Autònoma de Madrid i de la Universitat Complutense de Madrid. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació.

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Esport i amb la gestió de la Fundació General de la Universitat de València, que es configura com un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d’actualitat. L’Escola té la participació d’altres actors de l’administració pública i de la societat civil: Presidència de la Generalitat, Ajuntament de València, Conselleria de Transparència i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institució Alfons el Magnànim i Caixa Popular.