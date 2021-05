La Universitat de València publica la primera Guia d’Itinerari d’Inserció per a una cerca d’ocupació eficaç

Connect on Linked in

D’accés obert i gratuït a través d’UVocupació, el document presenta més d’un centenar de recursos classificats per categories específiques

La Universitat de València, a través del seu servei d’ocupació, ha publicat la primera Guia d’Itinerari d’Inserció amb més d’un centenar de recursos específics i l’objectiu de facilitar, tant a l’estudiantat com a les persones egressades de la UV, una cerca d’ocupació exitosa. El document és d’accés obert i gratuït a través del web d’UVocupació (www.uv.es/uvocupacio).

L’elaboració de la guia té una doble finalitat: d’una banda, possibilitar una eina de consulta mitjançant la qual l’usuari coneixerà els passos a seguir per a una cerca d’ocupació amb èxit; i d’una altra, proporcionar la identificació i planificació d’un itinerari d’inserció eficaç.

Especialment adreçada a la comunitat universitària, en general, i a l’estudiantat i titulats en fase de cerca d’ocupació o de carrera, en particular; la guia proposa, mitjançant una sèrie d’exercicis interactius, partir del coneixement propi de l’usuari o introspecció (competències, formació, experiència professional, interessos, objectius, anàlisi DAFO…), per a arribar a l’exploració, una activitat que permetrà aprofundir en el mercat laboral, les demandes dels ocupadors i les empreses d’interés per al professional.

La tercera part de la guia emplaça a l’usuari a passar a l’acció amb l’elaboració adequada del seu currículum, una carta de presentació i una agenda per a optimitzar la cerca efectiva d’ocupació; i, a més, ofereix les claus per a la preparació de l’entrevista de treball, la construcció de la marca personal i l’ús de les xarxes socials durant el procés de cerca.

El volum finalitza amb un apartat dedicat a recursos on es mostra un directori ampli i detallat d’adreces d’interés i pàgines web de l’administració pública i de l’empresa privada; aplicacions per a la cerca d’ocupació en empreses, agències i portals públics; recursos per a treballar o fer pràctiques a l’estranger; informació sobre contractació; assessorament sobre formació i ocupació; i recursos específics per a persones amb discapacitat. A més, es pot consultar tot sobre les eixides professionals de cada titulació.