La Universitat de València, tercera d’Espanya en cites de les seues publicacions científiques amb un augment d’un 15,24% l’últim any

La Universitat de València (UV) és la tercera universitat espanyola amb major nombre de cites rebudes (612.170), un 15,24% més que l’any passat, per les seues publicacions científiques i és la quarta de l’estat en nombre d’articles acadèmics publicats (papers), un 7,2% més que en 2020, segons el rànquing Incites Essential Science Indicators, el qual analitza 7.261 institucions de tot el món. A més, per matèries i per nombre de cites, la UV destaca en Ciències Agrícoles, en la primera posició d’Espanya i 84 del món; i en Física, on és la 137 mundial i la segona estatal.

La base de dades Incites Essential Science Indicators, o InCites, és una compilació d’informació estadística construïda amb dades de Web of Science i mostra les tendències científiques emergents que destaquen en cada camp d’investigació. Analitza les dades de més de dotze milions d’articles en més de 12.000 revistes, durant un període d’11 anys, i classifica autors, institucions, països i revistes en 22 camps d’investigació, segons el rendiment de publicacions i cites.

InCites treballa amb sis indicadors: nombre de cites (Citations), nombre d’articles (Papers), citacions per articles, articles d’impacte (Top Papers), articles altament citats (Highly Cited Papers) i articles candents (Hot Papers). Així, la UV, a més de tercera d’Espanya i primera valenciana en nombre de cites, ha millorat dos posicions respecte a 2020 i és la 322 del món. En el recompte d’articles, es primera valenciana, quarta d’Espanya i ocupa la posició 308 del món, amb 30.114 publicacions d’autores i autors de la institució.

En l’indicador Hot Papers –treballs publicats en els dos últims anys i entre el 0,1% dels millors articles del mateix camp–, la Universitat de València és la segona d’Espanya i ocupa la posició 203 del món. Per altra part, en articles altament citats, la UV és tercera d’Espanya i ocupa la posició 302 del món.

A escala estatal, la Universitat de València només és superada en nombre de publicacions per les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Complutense de Madrid. En nombre de cites únicament milloren els seus resultats la de Barcelona i l’Autònoma de Barcelona. En tots els indicadors d’InCites, la Universitat és el primer centre d’ensenyament superior valencià.

Per matèries

A més, per matèries i respecte al nombre de cites científiques, la UV destaca especialment i atenent a la comparació amb altres universitats espanyoles, en Ciències Agrícoles (ocupa el número 1), Física (2), Medicina Clínica (3), Microbiologia (3), Psiquiatria/Psicologia (3), Ambient/Ecologia (4), Economia i Negocis (4), Farmacologia i Toxicologia (4) i Química (4). En 9 de les 18 matèries analitzades en aquest bloc, la Universitat està entre els quatre millors centres espanyols.

En nombre de papers, la Universitat destaca en les següents àrees de coneixement, respecte a la posició del conjunt d’Espanya: Economia i Negocis (1), Física (2), Psiquiatria/Psicologia (2), Química (3) i Ambient/Ecologia (4), Ciències Agrícoles (4), Farmacologia i Toxicologia (4), Medicina Clínica (4) i Microbiologia (4).