La Universitat digitalitza els tallers Art i Ment a fi de fomentar la creativitat entre els més menuts

VALENCIA 8/4/2017 ART I MENT FOTO MIGUEL LORENZO

El Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat reprén de manera en línia els tallers d’art gratuïts ‘Art i Ment’, destinats al públic més jove: xiquets i xiquetes de 13 anys. Els tallers, tots impartits per artistes i terapeutes de l’art, comencen el 26 de maig i es faran cada dimarts fins al 9 de juny, sempre a les 18 hores.

Aquests tallers, que formen part de La Nau Social, un projecte d’intervenció socioeducatiu i comunitari per a la participació a través de l’art i la cultura, d’acord amb els valors de la Universitat de València: justícia, igualtat, solidaritat i progrés social, s’han dut a terme durant el curs 2019-2020 al Centre Cultural La Nau. Per a la seua realització s’ha comptat amb l’Institut Idecart i el màster universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials de la Universitat. A més hi col·laboren IES i CEIPS públics de la ciutat de València, entre els quals destaca l’IES Lluís Vives i l’IES Isabel de Villena, Barris Inclusius de l’Ajuntament de València, Caixa Popular i la Fundació Antonia Mir.

L’objectiu d’aquests tallers és generar destreses, despertar sensibilitats i provocar emocions a través de l’art en el públic més jove. El contingut dels tallers, que ara passaran a desenvolupar-se en format digital, es podrà veure en el canal de YouTube del Centre Cultural La Nau: https://go.uv.es/hsiu0qa i la pàgina del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València: https://www.uv.es/cultura.

En la primera sessió, Alejandra Vicuña presentarà les tècniques del collage i durà a terme exercicis pràctics per motivar la curiositat i imaginació.

La segona sessió (dia 2 de juny), Pablo Martínez Vera acostarà els més petits la manera de fer llibre d’artista com a diari de confinament. Així, s’explorarà a través de diferents tècniques gràfiques i plàstiques.

Els tallers d’aquest curs acabaran el dia 9 de juny, amb la també artista i terapeuta de l’art, Laura Redón, que utilitzarà els diferents sistemes d’estampació com una manera de jugar i desenvolupar la creativitat.