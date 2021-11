La Universitat i l’Hospital General lideren la primera setmana europea contra la hipertensió infantil HyperChildNET

Connect on Linked in

La primera setmana europea per lluitar contra la hipertensió infantil HyperChildNET, liderada des d’Espanya per la Universitat de València (UV) i l’Hospital General Universitari de València, compta amb la participació de 23 països i se celebra coincidint amb el Dia Mundial de la Infància (20 de novembre). Empar Lurbe, catedràtica de Pediatria de la UV i cap del servei de Pediatria de l’Hospital General Universitari de València, coordina aquest projecte internacional que tracta la hipertensió en la infància i l’adolescència.

En la primera setmana europea HyperChildNET, del 15 al 21 de novembre, s’han previst una gran varietat d’actuacions de divulgació científica i de sensibilització. La setmana té un doble objectiu. D’una banda, conscienciar els professionals de l’àrea de la salut de la importància de controlar la pressió arterial en xiquets i adolescents, i, de l’altra, difondre pràctiques saludables per a la població en general, amb una atenció especial a xiquets, adolescents, així com famílies i educadors.

Empar Lurbe destaca “la necessitat de llançar la primera setmana europea que serà celebrada cada any coincidint amb el dia Mundial de la Infància, per concentrar un elenc variat d’activitats que s’organitzen de forma paral·lela a diversos països europeus per tal de promoure objectius relacionats amb la lluita contra la hipertensió en xiquets i adolescents”.

Enguany el tema central correspon a emfatitzar la rellevància de la mesura de pressió arterial en xiquets i adolescents amb tres punts fonamentals: per què és important mesurar la pressió arterial, quina és la metodologia per mesurar-la i com establir-ne el diagnòstic d’hipertensió arterial.

Els membres que hi participen han elaborat diversos vídeos, on destaquen els aspectes més importants, i també es compta amb altres vídeos de difusió més generalitzats. Tot això traduït a 7 idiomes.

HyperChildNET té entre els seus objectius divulgar informació cientificotècnica per aportar pautes als professionals de l’àmbit de la salut d’acord amb les guies europees de la Societat Europea d’Hipertensió (ESH), de la qual la doctora Empar Lurbe és també coautora a través de la seva tasca com a investigadora principal del grup de treball especialitzat en hipertensió arterial en xiquets i adolescents a l’ESH.

Durant la setmana HyperChildNET Week, els investigadors d’aquesta xarxa internacional integrada per 23 països estaran bolcats cap als professionals de l’àmbit de la salut i també cap a totes les famílies i els educadors per difondre els objectius d’aquesta xarxa i, tot això, amb l’objectiu de la millora de la qualitat de vida de xiquets i adolescents.

La COST Action HyperChildNET: “Network for Blood Pressure Research in Children and Adolescents” és un projecte finançat i mantingut per l’Associació de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia (COST) i per la Comissió Europea a través del programa Horitzó 2020. Aquesta xarxa està centrada en la pressió arterial en els xiquets i els adolescents. És una xarxa europea multidisciplinària i sostenible d’investigadors, metges, economistes de salut, dirigents, pacients, òrgans reguladors, empreses de nutrició i farmacèutiques i fabricants de dispositius mèdics. La xarxa ja inclou participants de 23 països i el nombre augmenta regularment.

L’objectiu d’HyperChildNET és obtindre una perspectiva holística dels factors involucrats en la hipertensió a l’edat pediàtrica i les seues conseqüències per poder proposar i posar en marxa accions preventives i correctives. Per seguir endavant amb aquest repte, s’han establert objectius específics i un pla per guiar les activitats dels 4 anys següents.

Com que la Universitat de València és el Grant holder, la primera reunió híbrida va ser celebrada a la Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat de València el 13 i el 14 d’octubre. Durant la reunió, el Comitè Directiu va decidir desenvolupar estratègia per ampliar-ne la difusió, seguint endavant amb l’esdeveniment de la setmana European HyperChildNET Week del 15 al 21 de novembre.