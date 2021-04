La Universitat inaugura l’exposició sobre memòria democràtica i patrimoni a Paiporta

Connect on Linked in

Paiporta acull la mostra ‘Memòria democràtica i Patrimoni. 1936-1939. Conéixer, difondre i posar en valor’, finançada per Caixa Popular, i composta per 17 panells que recullen una mostra del patrimoni històric, documental, bèl·lic i de memòria oral en el territori valencià derivat de la Guerra Civil.

La presentació de la mostra es va celebrar dijous passat 15 d’abril, a la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz de Paiporta, en la qual van participar l’alcaldessa d’aquest municipi de la comarca de l’Horta Sud, Isabel Martín; el vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla; la regidora de cultura de Paiporta, Maribel Albalat; i un dels comissaris de la mostra, el professor de la Universitat de València Jorge Ramos; també va participar l’historiador Pep Alabau, que va impartir una conferència sobre els aeròdroms de campanya republicans. La inauguració d’aquesta exposició a Paiporta coincideix amb les V Jornades Memòria Històrica-Paiporta 2021 que celebra aquesta localitat del 14 al 22 d’abril.

L’exposició, organitzada pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València amb el patrocini de Caixa Popular, està formada per 17 panells amb fotografies, gràfics, mapes, compilacions de premsa i textos. Els autors i comissaris de la mostra són Jorge Ramos (Departament d’Història Moderna i Contemporània, UV), Enrique Bengochea (doctor en Història Contemporània per la UV) i Javier Esteve (Departament de Didàctica dels Ciències Experimentals i Socials, UV).

Aquest projecte expositiu, que pretén contribuir a la comprensió històrica, a la conservació de la riquesa del patrimoni cultural de la Guerra Civil i al seu ús com a recurs territorial local, està enfocat des del rigor científic, compaginat amb un caràcter divulgatiu dels continguts elaborats. Els principals temes que aborda la mostra són: una contextualització històrica de la Guerra Civil espanyola; el cartellisme polític valencià; València capital de la República i el seu patrimoni; els bombardejos i els refugis com a patrimoni; la defensa del territori i altres tipus de patrimoni bèl·lic; el patrimoni de la revolució social; l’arquitectura i les edificacions civils; la cultura, l’educació, els ateneus i les colònies escolars; i la sanitat, els hospitals de sang i els hospitals internacionals.

Com esdevé amb les exposicions produïdes pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, la mostra Memòria Democràtica i Patrimoni (1936-1939): conéixer, difondre i posar en valor té caràcter itinerant. En particular aquesta exposició es va produir en 2017, i ha recorregut diversos municipis, com Alaquàs, Alzira, Riba-roja de Túria, Llíria, Gandia, Guadassuar i Aldaia. Els interessats poden visitar-la a Paiporta fins al 29 d’abril, després la mostra continuarà el seu recorregut per les poblacions del territori valencià amb la finalitat de difondre eixe patrimoni històric i social.