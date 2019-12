La Universitat lidera el projecte europeu No Rumour Health per a combatre la desinformació sobre salut en les xarxes socials

Print This Post

Carolina Moreno, catedràtica de Periodisme de la Universitat de València, i la investigadora Empar Vengut, mànager del projecte No Rumour Health, han començat a treballar el projecte amb un consorci de tres països europeus (Espanya, Grècia i Polònia). La proposta, amb una durada de dos anys i dotada amb un finançament de quasi 130.000 euros, té com a objectiu dissenyar una aplicació mòbil per a la gent gran que ajude a diferenciar si les notícies que recullen a través de les xarxes socials són verdaderes o falses.

La planificació, la metodologia i els objectius del projecte No Rumour Health s’han definit entre els seus integrants en una trobada en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València aquest divendres 13 de desembre.

La importància del projecte rau a combatre la desinformació, sobretot en persones majors de 65 anys i més concretament en dones, ja que són elles les que més preocupades estan per la salut de qui tenen al voltant. Per a fer aquesta tasca de combatre les mentides sobre salut que circulen per la xarxa, el projecte planteja “dos objectius principals: un serà una aplicació mòbil en la qual es podran consultar les informacions falses en salut més comunes i les que més es comparteixen en les xarxes socials; l’altre és fer uns mòduls en línia per a poder aprendre a identificar les notícies falses i poder saber quines pàgines són fiables. Aquests mòduls podran ajudar a discernir quan una informació és veraç i quan no” destaca Empar Vengut.

Així mateix, Carolina Moreno, coordinadora del projecte, explica que l’objectiu de la investigació és diferent als altres que ha dirigit fins ara, perquè “el seu punt fort es focalitza en les notícies falses i els Rumours sobre salut i en com circulen per les xarxes, especialment per WhatsApp. És la primera vegada que estudie les notícies falses en el marc d’un projecte europeu”. A més de Moreno i Vengut, formen part de l’equip de la Universitat de València les investigadores de ScienceFlows Lorena Cano i Isabel Mendoza; Soledad Rubio, directora de la Unitat de Cultura Científica i Guillermo López, investigador principal del grup MediaFlows.

Tots els continguts que es crearan estaran disponibles en els tres idiomes dels països que participen, es a dir, en espanyol, polonès i grec, i a més en anglès. Comptaran amb la col·laboració de diverses associacions, tant socials com aquelles relacionades amb la salut que ajudaran a donar suport a l’estudi i provar la seua aplicació.

Formen part del consorci europeu de No Rumour Health l’Institut de Polibenestar de la Universitat de València, com a coordinadors, juntament amb els socis de Salud Sin Bulos, FyG consultores, Danmar Computer i Evropei Inhilates. El projecte ha estat avalat positivament per ERASMUS+ i ha rebut un finançament de 129.543 euros.

Ciència ciutadana

A més, Carolina Moreno també és la investigadora principal del projecte CONCISE que compta amb un finançament de quasi 1,2 milions d’euros. Aquest té com a objectiu la cerca d’un estàndard d’indicadors per a millorar la comunicació científica. S’han realitzat cinc consultes públiques ciutadanes, celebrades en cinc ciutats europees (Lisboa, València, Vicenza, Lodz i Trnava). En cada ciutat s’han registrat les opinions de 100 persones voluntàries i una vegada transcrites, s’analitzaran per a identificar diferents marcadors.

Aquests ajudaran el personal investigador de la comunicació científica, la classe política, els periodistes especialistes en ciència i el públic en general, a comunicar-se de manera més directa i eficaç, i evitar així els discursos erronis que generen desconfiança i malentesos. Els resultats de CONCISE seran escalables i la seua metodologia es podrà aplicar a altres temes científics diferents i a països europeus per a promoure, tant qualitativament com quantitativament, la comunicació científica a tota Europa.

Carolina Moreno

Carolina Moreno Castro és catedràtica de Periodisme de la Universitat de València i investigadora del Instituto Polibienestar. Lidera ScienceFlows (www.scienceflows.com), grup de recerca format per un equip de treball multidisciplinari provinent de les àrees de Ciències de la Salut, Enginyeria, Ciències de l’Educació i Ciències Socials. L’equip participa en activitats formatives, seminaris, trobades, jornades, programes de postgrau i de doctorats de diferents universitats espanyoles, en àrees de treball al voltant de la representació de la ciència, salut, tecnologia i el medi ambient a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Així mateix, treballa en equips internacionals per a millorar i avançar en la construcció d’indicadors que permeten valorar la cultura científica contemporània de la ciutadania.

Empar Vengut Climent

Empar Vengut Climent és doctora en Química per la Universitat de Sevilla i Màster en Periodisme i Comunicació de la Ciència, Tecnologia, Medi ambient i Salut per la Universitat Carles III de Madrid. Va començar la seua carrera investigadora en l’àrea de química orgànica en l’estiu de 2008 en l’Institut d’Investigacions Químiques (CSIC-US) i des de llavors ha treballat en diversos grups d’investigació nacionals i europeus. A més, va realitzar una estància postdoctoral de 2 anys en el Departament de Química de la Universitat McGill de Montreal (2016-2018), gràcies al finançament de la Fundació Alfonso Martín Escudero. Actualment forma part del grup ScienceFlows a través dels projectes europeus Persist_EU, CONCISE i No Rumour Health.