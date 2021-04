La Universitat ofereix una conferència en línia sobre el Futur d’Europa com a inici d’una reforma en profunditat de la Unió Europea

Connect on Linked in

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat de València ofereix una nova videoconferència a càrrec del president del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu, Francisco Aldecoa, sobre ‘el Futur d’Europa com a inici d’una reforma en profunditat de la Unió Europea’, que tindrà lloc a través de la plataforma Blackboard Collaborate (18 hores) amb inscripció gratuïta prèvia.

La intervenció del professor Francisco Aldecoa, que moderarà el director del Centre de Documentació Europea de la Universitat de València, Cecilio Tamarit, s’emmarca dins del Cicle ‘Les raons d’Europa’, que compta també amb la col·laboració del Centre d’Excel·lència Jean Monnet sobre Integració i Globalització de la Universitat.

L’objectiu de la conferència és explicar la importància de la conferència sobre el futur d’Europa, atenent el moment decisiu que viu la Unió Europea a conseqüència de les decisions federals adoptades en els últims mesos per les institucions europees, com són el Pla de Recuperació, la quasi duplicació de Marc Financer Pluriennal o la compra i distribució de vacunes de la Covid-19 per part de la Unió Europea.

Així, el professor Francisco Aldecoa analitzarà la finalitat, els objectius, la composició, l’abast, l’estructura i els temes que s’abordaran en la Conferència sobre el Futur d’Europa, ressaltant la possibilitat que durant el seu desenvolupament, “que ha de ser com una trobada en peus d’igualtat entre els representants de les institucions, de la societat civil i els ciutadans”, s’inicie un procés de reforma de la Unió en profunditat que reforce el caràcter federal del projecte europeu. Inscripcions ací.

Francisco Aldecoa

Francisco Aldecoa és un reconegut especialista en estudis europeus amb un enfocament de relacions internacionals en la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Catedràtic Jean Monnet ad personam sobre el model polític europeu i la seua dimensió exterior. President del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu (des de 2018 fins a l’actualitat) i membre del Board del Moviment Europeu Internacional (des de 2020 fins a l’actualitat).

Desenvolupa una sòlida docència i investigació sobre el sistema polític europeu i la política exterior europea, i és un dels acadèmics espanyols més reconeguts en aquesta àrea. A causa de la seua experiència, és requerit com a professor per universitats de tot el món i com a consultor per institucions internacionals i europees. Catedràtic de Relacions Internacionals en la Universitat del País Basc (1988-2000) i la Universitat Complutense de Madrid (2000 fins a l’actualitat). Ha sigut degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de 2002 a 2010 i vicerector i rector en funcions de la Universitat del País Basc (1990).

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Esport, amb la gestió de la Fundació General de la Universitat de València, que es configura com a un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d’actualitat. L’Escola compta amb la col·laboració d’altres actors de l’Administració Pública i de la societat civil com ara Presidència de la Generalitat, l’Ajuntament de València, les conselleries de Transparència, i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Institució Alfons el Magnànim i Caixa Popular.

Precisament, la pluralitat de punts de vista, la interdisciplinarietat i la disponibilitat per a abordar tots els àmbits del saber i del coneixement conformen les pautes de selecció de temes en les activitats d’aquest fòrum de debat.