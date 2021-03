La Universitat organitza una exposició que mostra els treballs de deu dones valencianes del món del còmic

Connect on Linked in

L’exposició ‘Dones a la vora d’un atac de vinyetes’, organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Esport a través de l’Aula de Còmic i amb el suport de la Càtedra d’Estudis del Còmic Fundación SM-Universitat de València, és una mirada a la nova generació d’autores de còmic que, des de la Comunitat Valenciana, estan renovant activament el nové art. La mostra es pot visitar en el campus de Blasco Ibáñez, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València fins al 23 d’abril.

L’exposició s’ha presentat aquest matí amb la participació de la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre; la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba; el degà de la Facultat de Geografia i Història, Josep Montesinos, i Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària, i una de les comissàries de l’exposició.

L’autoria de la dona en la historieta, tradicionalment silenciada i oblidada durant dècades, està tenint hui un protagonisme irrebatible, sobretot des d’una generació jove que està abordant el llenguatge del còmic des de perspectives inèdites i que està sent reconeguda nacional i internacionalment amb guardons tan importants com el Premi Nacional de Còmic.

L’exposició, que està comissariada per les professores i professor de la Universitat de València Adela Cortijo, Noelia Ibarra i Álvaro Pons, anima al descobriment de l’obra d’aquestes autores a través d’una mostra dels últims treballs de deu dones que aborden des de la creació en fanzines fins a la publicació internacional. Anabel Colazo, Silvia Ferrer, María Herreros, Amelia Navarro, Ana Oncina, Luna Pan, Ana Penyas, Laura Pérez, Núria Tamarit i Xulia Vicente són un exemple de l’àmplia diversitat estilística i temàtica que s’està proposant des d’un còmic valencià que és en l’actualitat un dels grans protagonistes del panorama nacional.

Tant la rectora com la vicerectora de Cultura han expressat la seua satisfacció perquè aquesta exposició amb perspectiva de gènere siga la primera de ‘Cultura als campus’, un programa amb el qual es vol irradiar l’activitat cultural de la Universitat a tots els campus. En aquest sentit, han recordat que fa unes setmanes, es van presentar les convocatòries ‘Activa’, com a eina per estimular la creativitat de la comunitat universitària i han agraït la col·laboració per implementar aquesta iniciativa de Manuel González, el delegat de la rectora per a estudiants.

Respecte a la temàtica d’aquesta exposició, María Vicenta Mestre, ha afegit que contribueix a visibilitzar el paper actual de la dona en el còmic, un món on històricament la presència femenina ha estat minoritària i les dones han estat relegades. “La inclusió i la igualtat són valors de la Universitat de València que tractem de mostrar també a través de l’art. Sempre dic que m’agradaria que arribara el moment en què socialment ja no calguera reivindicar aquests valors”, ha conclòs.

En representació de l’equip de comissaris, Adela Cortijo ha explicat que el títol de la mostra, que sona a pel·lícula d’Almodóvar, respon al fet que afortunadament les dones en el món del còmic ja no són a la vora, sinó que tenen un paper protagonista, “divers i plural”; i ha subratllat que era un àmbit molt masculinitzat fins als anys huitanta del segle passat.

D’alta banda, el degà Josep Montesinos ha subratllat la importància de continuar reivindicat els drets aconseguits per les dones, perquè encara es neguen alguns, inclús de forma violenta, i ha al·ludit a episodis recents. Per acabar, s’ha referit a cultura als campus com un “projecte extraordinari, ja que contribuirà a incrementar la col·laboració amb La Nau, un centre que sempre ha estat obert”.

La mostra ‘Dones a la vora d’un atac de vinyetes’ amb disseny gràfic de Patricia Bolinches, es troba actualment en la Facultat de Geografia i Història, i posteriorment itinerarà per tots els campus de la universitat.