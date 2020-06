La Universitat Politècnica de València i Les Naus arranquen una nova edició de ‘Dones de Ciència’ amb un mural de Jane Goodall en BIOPARC

Connect on Linked in

Aquesta segona edició homenatjarà també científiques com Concepción Aleixandre, Marie Curie o Nuria Oliver, entre altres.

El projecte vol contribuir a acostar als xiquets, xiquetes i joves la figura de grans investigadores -valencianes, nacionals i internacionals- referents en el món de la ciència.

La Universitat Politècnica de València (UPV) i el centre d’innovació de l’Ajuntament de València, Les Naus, han renovat el seu conveni de col·laboració per a dur a terme una segona edició dels murals de ‘Dones de Ciència’. Aquest projecte té com a objectiu visibilitzar i homenatjar investigadores de referència, amb murals de grans dimensions, i compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació.

Per a aquesta nova edició, el projecte arrancarà en BIOPARC València, on la UPV i Les Naus rendiran tribut a l’etòloga britànica Dra. Jane Goodall, amb l’Institut de la qual col·labora la Fundació BIOPARC des de fa anys en projectes de conservació. La resta de murals es pintaran en centres educatius–primària, secundària i batxillerat. D’aquesta manera, el projecte vol contribuir a acostar als xiquets, xiquetes i joves la figura de grans investigadores -valencianes, nacionals i internacionals- referents en el món de la ciència.

Entre altres, el projecte de murals Dones de Ciència homenatjarà en aquesta segona fase a referents històrics com Concepción Aleixandre, Marie Curie o Lise Meitner, i actuals com Nuria Oliver. Els seus murals ompliran de ciència i color els murs de centres educatius, entre els quals ja estan confirmats l’IES Sorolla (València), el CEIP Lluís de Santàngel (El Saler, València) i l’IES Ramón Muntaner (Xirivella, València). La resta es pintaran en altres centres de diferents barris de la ciutat de València.

I en tots els casos, aquest homenatge pictòric portarà el segell també de destacades artistes murals del panorama nacional i internacional. Sense anar més lluny, el mural de Jane Goodall amb el qual arrancarà aquesta segona fase del projecte serà pintat per la gallega Lidia Cao.

El regidor d’innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat “que la innovació ha de millorar la vida de les persones, i visibilitzant el paper de les científiques al carrer, en el dia a dia, podem ajudar al fet que les xiquetes i joves de València tinguen referents en els quals inspirar-se, i que es puga trencar aqueixa bretxa de gènere quan parlem del nombre escàs de dones que cursen carreres STEM”. Les Naus, dins dels seus objectius de Desafiament Stem i Joventut Inclusiva, aborda aquest projecte com un nou camp d’oportunitat social i laboral des de la ciència i sectors emergents.

Per part seua, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora destaca que aquest projecte conjuga cultura científica, gènere, art i noves tecnologies, per a contribuir a visibilitzar a la dona investigadora, d’una forma innovadora i permanent. “Els murs dels nostres barris s’han convertit en museus a l’aire lliure en els quals tots podem descobrir –o redescobrir- a algunes de les científiques més destacades de la història i també referents actuals de la investigació nacional i internacional. Amb aquesta segona fase volem continuar posant en valor el paper de la dona en grans avanços disruptivos en el camp de la ciència i la tecnologia i acostar-los, més si cap, al públic més jove. Per això, aquests nous murals ompliran de ciència i color a partir del pròxim curs les parets de diferents centres educatius tant de la ciutat com de la província de València”, conclou el rector de la UPV.

La primera fase del projecte es va executar en 2019, amb un total de huit murals. Les homenatjades van ser Margarita Salas, Hipatia, Jane Jacobs, Katherine Johnson, Valentina Tereshkova, Josefina Castellví, Anna Lluch i Hedy Lamarr. I les artistes triades per a retre homenatge a cadascuna d’elles van ser, respectivament: Lula Goce, Milu Correch, Hyuro, Gleo, Alba Trench, CacheteJack, Dafne Tree & Ana Langeheldt i Carla Fuentes.

Dons de Ciència, una web i un premi nacional de divulgació científica

El projecte a més compta amb una nova pàgina web (http://donesdeciencia.upv.es) en la qual es pot accedir a tots els continguts generats en el projecte: perfil biogràfic de la científica homenatjada, vídeos sobre el procés de pintura dels murals, entrevistes amb les artistes i/o amb les investigadores. La web inclou també un pla en el qual es localitza cadascun dels murals, oferint així als usuaris la possibilitat de realitzar un recorregut per la ciutat descobrint –o redescobrint- a les científiques homenatjades per aquest projecte.

El projecte està comissariat pel catedràtic de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València, Joan Peiró, i el professor del mateix centre, Juan Canales.

La iniciativa va ser triada l’any passat com a millor projecte de l’any de divulgació científica per la Xarxa Nacional d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), que s’engloba dins de la FECYT-Ministeri de Ciència i Innovació.