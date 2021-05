La Universitat Pompeu Fabra guanya la Lliga de Debat Universitària 2021 de la Xarxa Vives

Connect on Linked in

L’equip de la Universitat de València ha estat subcampió

Àngels Grimalt Vives, de la Universitat de València, millor oradora de la competició

El tema de debat escollit per a l’edició 2022 ha estat: «És necessària una indústria farmacèutica pública a la Unió Europea?»

La Xarxa Vives d’Universitats ha celebrat avui la final de la Lliga de Debat Universitària, que ha enfrontat als equips de la Universitat de València i de la Universitat Pompeu Fabra. Després d’un debat molt ajustat, el jurat ha determinat que l’equip mereixedor del títol de campió en l’edició 2021 és el de la Universitat Pompeu Fabra, format per Sheila Canudas Perarnau, Zainab Tamara Zubair, Xavier Tomàs Vilanova, Guillermo Torrubia De Nova i Sergi Lostao More (capità). D’altra banda, Àngels Grimalt Vives, membre de l’equip subcampió, ha estat nomenada millor oradora de la competició. Àngels Grimalt ha competit per la Universitat de València amb Abril Peidro Llompart i Yassin El Bouyzaydy El Gueddari (capità). Vicent Rebollar, professor de secundària i membre del jurat de la competició, ha comunicat també el tema de debat que han escollit els participants i que centrarà la propera edició de la Lliga de Debat Universitària: «És necessària una indústria farmacèutica pública a la Unió Europea?»Abans de celebrar-se el debat final, el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján, ha desitjat sort als finalistes i ha agraït la difícil tasca desenvolupada enguany pels participants, jurat, personal tècnic universitari, i d’organització. A més, Navarro de Luján ha destacat que la Lliga de Debat Universitària “ja fa 16 anys que ens demostra el valor i la importància de la paraula, el diàleg, i el respecte pels altres; per això, es tracta d’una activitat molt consolidada a les nostres universitats de l’espai Vives”.

El tema de la competició d’enguany ha estat «L’actual sistema educatiu garanteix el progrés de les persones?». Els equips d’estudiants de les 14 universitats de la Xarxa Vives participants han hagut de defensar al llarg de la competició tant la posició a favor com en contra al voltant d’aquest tema. Per primera vegada, els debats s’han celebrat telepresencialment en sales virtuals i han tingut una durada de màxim 16 minuts, dividits en torns de 2 minuts. El jurat, integrat per professionals de la cultura, l’ensenyament i la comunicació, ha valorat cada debat d’acord amb la qualitat de les intervencions i la solidesa de les argumentacions, així com el grau de domini del tema, la fluïdesa comunicativa dels participants i el llenguatge no verbal emprat, a més d’altres aspectes formals.

La competició d’oratòria va arrancar dimarts 27 d’abril amb una fase eliminatòria, on hi van concórrer els equips de les universitats d’Alacant, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Illes Balears, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic-Central de Catalunya. Dimecres 5 de maig van tindre lloc les semifinals, disputades entre els equips de les universitats Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Ramon Llull i de València. I ha estat avui quan s’ha celebrat la final entre els dos millor equips. Els participants d’aquesta edició són estudiants de les àrees de Ciències Socials i Jurídiques (71%), Enginyeries i Arquitectura (12%), Arts i Humanitats (11%) i Ciències de la vida (6%). Pel que fa al sexe, un 55% són dones i un 45% homes.

La Lliga de Debat Universitària és una competició dialèctica entre equips d’estudiants universitaris que debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. Des de l’any 2005, la competició fomenta entre l’estudiantat universitari l’ús de la paraula i capacitats com el treball en equip, la documentació, l’anàlisi crítica i l’argumentació. L’activitat, organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, i de la Generalitat de Catalunya.