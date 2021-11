La Universitat Popular de València obri la inscripció per als nous cursos i tallers gratuïts del programa Coordenades

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Universitat Popular de València ha obert el període d’inscripció per als primers tallers i cursos gratuïts de “Coordenades. Portes obertes” per al curs 2021/22, un programa d’activitats de diferent durada i format que complementa la programació habitual de cicle llarg –d’octubre a juny- de la UP. La iniciativa permet oferir novetats al llarg del curs sobre diferents temàtiques i durades. Les primeres activitats oferides enguany són “Dramatització”, “Lectura i escriptura creativa”, “En forma: exercici físic”, “Introducció a la llengua de signes”, “Fake news, xarxes socials i ciutadania crítica” i “Iniciació a l’ús del mòbil smartphone i les seues aplicacions”. Este curs s’estrenen tallers en el Centre Cívic Tres Forques.

El curs La regidora de Servicis Socials i presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano, ha explicat que “l’objectiu del programa Coordenades és oferir més varietat de continguts de suport als projectes que desenvolupen cada curs els centres UP, adequar l’oferta d’activitats a noves exigències de la realitat social i donar resposta a un major nombre de persones amb diferents necessitats, inquietuds formatives i de participació social, barri de residencia i disponibilitats horàries. La programació es renova i amplia en diferents moments de l’any amb noves propostes”.

A més, assenyala Lozano, “enguany afegim la novetat de la ubicació d’alguns dels tallers de Coordenades en el Centre Cívic Tres Forques, a més del desenvolupament de tallers als centres propis de la Universitat Popular, com és habitual”.

En esta primera tanda per al curs 2021/22 els tallers i cursos de Coordenades es desenvoluparan en els centres de Russafa, Morvedre, Ciutat Vella, Nou Moles, Rovella, Aiora, Benicalap, Benimàmet, Massarrojos i Borbotó, Sant Marcel·lí i Castellar-l’Oliveral a més del Centre Cívic Tres Forques.

Els cursos i tallers són gratuïts i la inscripció s’ha de realitzar a través de la web universitatpopular.com. Als centres UP el personal assistirà presencialment a les persones que no disposen de ferramentes o habilitats digitals. 2021/22 la Universitat Popular oferix en la seua xarxa de més 30 centres, al nucli urbà i als pobles de la ciutat de València, una programació de 39 activitats de cicle llarg que se sumen a l’oferta d’activitats de curta duració del programa “Coordenades”.

La Universitat Popular és una de les majors agents culturals de la ciutat amb la gestió de més de 50.000 assistències per curs a recursos culturals pròxims com museus, teatres, conferències, cinema i altres activitats culturals. UP València s’ha convertit en una de les institucions que més persones mobilitza des dels barris als recursos culturals de la ciutat.