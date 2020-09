La Universitat Popular de València reobrirà el seu centre UP Abastos després d´una reforma integral que ha suposat una inversió de més de 50.000 euros

Connect on Linked in

Lozano: “Estem complint el nostre objectiu de revisar, renovar i ampliar les instal·lacions de la Universitat Popular de València de manera progressiva”

La regidora de Servicis Socials i Vivenda, i presidenta de la Universitat Popular de València, Isabel Lozano, ha comprovat hui el resultat de la reforma íntegral del centre UP Abastos, ubicat en l’antic mercat d’Abastos del carrer Alberic, que ha suposat una inversión de 50.600 euros. Les obres han permés ampliar el número d’aules disponibles i disposar d’un centre renovat i perfectament condicionat per a les activitats programades del curs 2019/20. “Estem complint el nostre objectiu de revisar, renovar i ampliar les instal·lacions de la Universitat Popular de València de manera progressiva” ha assenyalat la regidora Lozano.



La Universitat Popular “compta en l’actualitat amb 31 centres distribuïts a altres tants barris de la ciutat i estem atenent de manera continuada les necessitats de reforma i millora. En tan sols un any anem a reobrir Abastos totalment reformat però també tenim a punt d’obrir, després d’una reforma integral, el de Benimaclet. D’altra banda, el centre Benicalap i el centre UP de Ribes Espai a les naus de Ribes del parc central ja estan en funcionament després de dos intervencions profundes, ha dit Lozano.



Al centre UP Abastos, en una primera fase s’han reformat els lavabos i s’ha traslladat la porta d’entrada principal a la plaça interior del Complex Cultural Esportiu Abastos on es troba el local. En la segona fase de les obres s’ha canviat la distribució de manera que ara el local disposa d’un corredor interior que permet articular els diferents espais i aules. La UP Abastos comptarà a partir d’ara amb tres aules independents: un aula especialitzada per al taller de Pintura i dibuix i altres dos per a les activitats de Comunicació, Cultura Valenciana i el Curs de valencià.



D’altra banda, s’ha substituït el paviment de tot el centre, s’ha pintat tot el local i s’han clausurat les entrades directes a les aules des de l’exterior. Per al curs 2019/2020 s’han programat 4 activitats per al centre UP Abastos amb 1 grup de Comunicació, un grup de Cultura Valenciana, un grup de Curs de valencià i 5 grups de Pintura i dibuix. El centre UP Abastos es va inaugurar el curs 2008/2009 i ara s’ha reformat per poder donar un millor servici a la ciutadania.