La Universitat premia un treball sobre la “arriscada” aposta del carril bici de Cullera

El treball del jove Pere Joan Quiles Lledó proposa millores de senyalització i de visibilitat

Major considera que Cullera s’ha posat a l’altura de les grans ciutats europees en matèria de mobilitat

El jove Pere Joan Quiles Lledó s’ha alçat amb el Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquín Olivert que ja va per la seua tercera edició. Sota el títol “Revisió, anàlisi i avaluació de polítiques de mobilitat sostenible. El carril bici de la ciutat de Cullera com a motor d’estudi” el treball analitza la sostenibilitat d’aquesta infraestructura clau per a la ciutat.



Quiles analitza la que qualifica de “arriscada” aposta del consistori per situar el traçat pel centre del nucli urbà per a facilitar l’accessibilitat en lloc d’haver-lo dissenyat pel riu, opció que en el seu moment l’equip de govern va descartar per considerar que no complia amb els objectius de facilitar la mobilitat diària de la població.



El jove investigador cullerenc abunda en crítiques cap al carril bici ja que considera d’altra banda que hauria d’incloure millores de senyalització i de visibilitat.



L’alcalde de Cullera, Jordi Major, ha valorat la independència amb la qual l’investigador ha abordat la qüestió del carril bici, “la qüestió més polèmica que va haver d’afrontar en l’anterior legislatura” tal com ha admés la màxima autoritat local.



En este sentit, el primer edil s’ha reafirmat en la seua aposta decidida per revolucionar la mobilitat a Cullera i ha defensat les polítiques desenvolupades per a permetre la pacificació del trànsit, el creixement de l’ús de nous mitjans de transport sostenibles i la transformació de Cullera en una ciutat més amable i sostenible.





Amb este projecte Major considera que Cullera se situa a l’altura de les grans ciutats europees i ha remarcat que no sols les grans urbs tenen dret a gaudir d’espais verds i vies per als vianants, sinó que també les petites i mitjanes localitats han d’implementar estes polítiques per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.



Major ha coincidit amb les crítiques abocades pel premiat i ha avançat que es tindran en compte per a futures actuacions sobre el carril bici.



Per part seua, el Jurat, format pels professors Jose Vicente Sánchez Cabrera, José Vicente Pérez Cosin i Joan de l’Alcázar, ha destacat de l’estudi de Quiles la lògica del tema tractat així com l’interés que suposa per a Cullera. També ho qualifica d’excel·lent per la seua aportació d’idees i solucions.



Pere Joan Quiles Lledó



Pere Joan Quiles Lledó, natural de Cullera, és llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat de València. Dins de l’àmbit politológico destaca el seu interés per l’anàlisi de les polítiques públiques sobretot les que concerneixen el desenvolupament local i al medi ambient. Ha publicat diversos articles i ressenyes en revistes i premsa d’àmbit local i autonòmic.



Per a Quiles és un orgull rebre l’III Premi d’Inici a la Investigació Joaquín Olivert com a colofó als seus 4 anys de carrera universitària.





Record especial al professor Joan Noguera



Durant l’acte de lliurament de l’III Premi Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquin Olivert hi ha hagut un sentit recorde cap al professor de la Universitat de València Joan Noguera, recentment mort.



L’alcalde, Jordi Mayor, ha reconegut la labor del professor i en este sentit ha recordat el dia que Noguera li va proposar la idea que Cullera tinguera una Càtedra.

Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquin Olivert



El Premi d’Iniciació a la Investigació Joaquin Olivert és un guardó impulsat des de la Càtedra de Cullera de la Universitat de València que reconeix el millor treball de fi de grau, fi de màster o tesi doctoral relacionat amb aspectes de desenvolupament local de la ciutat de Cullera. La dotació del premi és de 750 euros, a més de la publicació del treball en format llibre.