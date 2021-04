La Universitat presenta un documental que aborda el paral·lelisme entre les persones refugiades de la Guerra Civil-dictadura i les actuals

L’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València presenta l’estrena del documental ‘Encontres d’exili II’, realitzat per CEAR-PV i el col·lectiu audiovisual Mirades. L’acte tindrà lloc el pròxim 21 d’abril a les 18 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

L’acte comptarà amb la participació de Rosa Pérez, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat; Jaume Durà, codirector del documental i coordinador jurídic i d’incidència política de CEAR-PV; Javier Navarro, responsable de l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, així com els codirectors i protagonistes de l’obra. Les entrades estan exhaurides.

‘Encontres d’Exili II’ és un documental sobre i amb persones exiliades, refugiades i represaliades d’ahir i de l’actualitat. Dirigit per Adrián Caballero, Jaume Durà, José Gayà i Jorge Ramos, està protagonitzat per persones majors que van viure la repressió i l’exili per la victòria franquista (com Tina, filla de Carmen Cuesta –‘la 14ª rosa’ de les 13 Roses– i militant antifranquista que va patir la repressió en l’última etapa de la dictadura; Carme, que va haver de migrar a França durant el franquisme; Àngela, filla de migrants a Algèria; o Josefina, que va viure diversos exilis en diferents països d’Europa i d’Amèrica després d’haver hagut d’abandonar l’Espanya franquista) i per persones més joves que han patit recentment situacions similars en tres continents (com Alba Teresa, que va escapar de la repressió paramilitar a Colòmbia; Mem, amb una situació similar com a kurd a Rojava, part del Kurdistan a Síria; Fatma, refugiada sahrauí; Sainabou, que va haver d’escapar de la mutilació genital femenina i d’un matrimoni forçat a Gàmbia; Conan, que va fugir de la guerra a Costa d’Ívori i va haver de pujar a una pastera; o Elisama i Michelle, que va abordar la Brasil de Bolsonaro per la seua identitat LGTBI). En el documental, moltes d’aquestes persones intercanvien unes trobades molt simbòliques adonant-se com el passat de guerra, exili i dictadura viscut ací és el present de molts altres territoris de persones que ara han de refugiar-se al País Valencià.

Segons els responsables d’aquest projecte “es vol posar en diàleg i contribuir al (re)coneixement de totes aquestes persones i fenòmens, perquè és clau per a fomentar una cultura de pau, de solidaritat, de Drets Humans, de veritat, de justícia i de reparació”. ‘Encontres d’Exili II’ forma part d’un projecte més ample articulat en el web https://encontresdexili.org/, on es pot trobar la primera part del documental, totes les entrevistes íntegres, un mapa interactiu de l’exili, biografies de dones exiliades i altres materials didàctics.