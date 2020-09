La Universitat reflexiona sobre la crisis del coronavirus través de l’obra de 50 creadors valencians amb una gran exposició a La Nau

Print This Post

Després de més de sis mesos de treball, l’exposició ‘Coronacrisis i cultura: propostes de creadors valencians’ veu la llum i s’inaugurarà el pròxim 29 de setembre al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Es tracta d’un ambiciós projecte expositiu, organitzat i produït per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport per a visibilitzar la crisi sense antecedents que ha provocat la pandèmia del coronavirus a tot el món. 50 creadors valencians de l’àmbit del disseny i la il·lustració de reconegut prestigi efectuen 50 propostes gràfiques a partir d’una selecció de 50 textos d’experts, nacionals i internacionals, que han aparegut en mitjans de comunicació i que reflexionen sobre les crisis.

L’exposició, que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Patrimoni i Cultura de la Generalitat Valenciana i de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València, està comissariada per la disenyadora valenciana Marisa Gallén, Premi Nacional de Disseny 2019. Entre els creadors seleccionats es troben Dídac Ballester, Boke, MacDiego, Pepe Gimeno, Cachete Jack, Dani Nebot, Ana Penyas, Paco Roca o Paula Sanz, entre altres. Quant als intel·lectuals de diverses disciplines, destaquen: Juan Luis Arsuaga, Adela Cortina, Noam Chomsky, María Ángeles Durán, Daniel Innerarity, Richard Florida, Edgar Morin, Joan Romero, Richard Sennett o Yanis Varoufakis. La llista completa d’autors i creadors es pot consultar a través d’aquest enllaç, i els autors i textos seleccionats a través d’aquest altre.

En un primer moment, i amb l’inici de la pandèmia la passada primavera, des del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València es va procedir a seleccionar 50 textos de 50 autors en què es reflexiona sobre els aspectes més ressenyables de la crisi. A partir d’ací, es va lliurar cada un d’aquests textos a un dissenyador o il·lustrador perquè, a partir d’ell, plantejara la creació d’una obra. Totes les propostes s’han agrupat en sis blocs temàtics: societat, valors, política, ecologia, tecnologia i economia. Quant a la participació de creadors, s’ha buscat la participació equilibrada de dones i homes, així com de creadors pertanyents a diferents generacions.

Fins a la seua inauguració amb la culminació de l’exposició física, l’exposició durant aquests mesos ha desenvolupat una fase en línia en què els 50 dissenyadors gràfics participants han exposat el procés de creació de les seues obres en tres moments a través d’enregistraments que s’han emès diàriament en breus píndoles audiovisuals des del Canal Instagram del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València . En total, 150 peces audiovisuals que també podran veure’s ara a la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau des del 29 de setembre, a les 16 hores, al 29 de novembre, sempre que les mesures sanitàries ho permeten.

L’exposició ‘Coronacrisis i cultura: propostes de creadors valencians’, constitueix un exemple del compromís de la Universitat amb el món del disseny i la il·lustració, un sector especialment colpejat per la pandèmia. Amb aquesta mostra, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València s’erigeix en una mena de mediador que cerca fer més accessibles les aportacions dels experts i acostar-les al gran públic a través de l’art. Des de l’inici de la pandèmia, la Universitat de València, mitjançant el Vicerectorat de Cultura i Esport, va assumir el seu compromís cívic i la responsabilitat com a institució difusora de cultura en el si de la societat i va adaptar la programació habitual a les circumstàncies extraordinàries. El resultat és una sèrie de projectes artístics com aquest, a més de noves plataformes de debat i de reflexió.

L’exposició es complementa amb un catàleg acurat, que recopila les 50 propostes realitzades pels creadores i creadores de l’àmbit valencià, els textos de 50 autors que aborden la crisi del Covid-19, així com articles de la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre; el vicerector de Cultura i sociòleg, Antonio Ariño; la investigadora i historiadora del disseny Raquel Pelta, i Xavier Calvo, director de València Capital Mundial del Disseny 2022.