La Universitat visibilitza les científiques en la III Nit Valenciana de les Investigadores

Connect on Linked in

És hui divendres i hi haurà jocs mida XXL, activitats de blandiblú, robòtica, mosca del vinagre i envasos comestibles

L’oncòloga Ana Lluch participa en l’esdeveniment, organitzat per FISABIO, INCLIVA, UV, UPV, CSIC, Ajuntament de València i El Caleidoscop

Els Jardins de Vivers es convertiran hui divendres 27 de setembre en els jardins de la ciència. Aquest emblemàtic espai verd de València és el lloc escollit per acollir la tercera edició de la Nit Valenciana de les Investigadores, dedicada a les dones investigadores.

“La Universitat de València està compromesa amb la igualtat, i per això donem suport al fet que totes les científiques i investigadores siguen conegudes, visibles i puguen mostrar les seues capacitats”, ha destacat la vicerectora d’Innovació i Transferència de la institució acadèmica, María Dolores Real. A més, ha afegit: “ens sumem a l’European Researchers Night a través de la III Nit Valenciana de les Investigadores per a mostrar aquest compromís i ajudar a fer-lo realitat”.

Sota el lema “Vine a viure el jardí de la ciència”, hi haurà activitats i espectacles per a tots els gustos i edats: tallers científics per a xiquetes, xiquets i joves, xarrades sobre la investigació valenciana, monòlegs distesos, visites gratuïtes al Museu de Ciències Naturals de València i a l’Església de Sant Nicolau de València, entre altres activitats.

La III Nit Valenciana de les Investigadores està organitzada per la Universitat de València (UV), la Fundació per al Foment de la Investigació Biomèdica i Sanitària de la Comunitat Valenciana (FISABIO), la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), INCLIVA Institut d’Investigació Sanitària, el Museu de Ciències Naturals de València, les regidories de Patrimoni i Recursos Naturals i d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTB de l’Ajuntament de València i El Caleidoscopi, empresa del parc científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH).

Les activitats en Vivers començaran a les 18 hores amb una sèrie de tallers dirigits a fer florir noves vocacions científiques i a apropar la ciència a la societat valenciana. Per posar diversos exemples, hi haurà un tauler XXL per aprendre sobre bacteris jugant, sengles tallers per entendre des de la perspectiva genètica per què tots som iguals i alhora diferents, per preparar blandiblú, construir un pont amb espaguetis o identificar microplàstics a la sal comuna i l’aigua.

Simultàniament als tallers, qui hi participe podrà acostar-se al photocall de l’esdeveniment i immortalitzar en format de vídeo la seua experiència i la seua opinió sobre la importància de la ciència.

Xarrades i monòlegs distesos sobre ciència

Els tallers infantils i juvenils, i les visites al Museu de Ciències Naturals conclouran sobre les 20 hores i després començaran una sèrie de monòlegs i converses disteses entre científiques i científics.

El Dr. Vicente Navarro i Anna Quirant (FISABIO) parlaran sobre com alimentar correctament els nostres bacteris i explicaran les últimes investigacions sobre la seua relació amb malalties com l’Alzheimer o la pell atòpica.

Per la seua banda, el Dr. Carlos Roma (INCLIVA Institut d’Investigació Sanitària) exposarà què són, per a què serveixen i per què és important donar teixits i òrgans als biobancs.

La Dra. Ana Lluch (UV) ens parlarà de l’actualitat en La investigación en cáncer de mama y la Dra. Dolors Corella (UV) ens descobrirà El sabor de las ómicas en nutrición y salud.

Mª Pilar López Gresa i Purificación Lisón, científiques de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (UPV-CSIC) arrancaran somriures amb el monòleg El aroma de la resistencia, que detalla com les tomaques emeten un aroma que pot protegir els nostres cultius enfront de la sequera.

Finalment, Berta Rubio (IFIC) parlarà de l’origen dels emelemnts químics i la Física Nuclear i Emilia Matallana (I2SysBio) de per què Producir vino es un arte.

El colofó el posarà l’actuació del grup musical de l’IES Berenguer Dalmau (Catarroja), un dels guanyadors en l’edició 2019 del concurs de vídeos per a fomentar vocacions científiques “De major vull ser com…”.

La periodista especialitzada en informació cultural i científica Reis Juan presentarà conduirà la vetllada, en què el públic assistent també podrà posar a prova els seus coneixements sobre ciència a través d’un joc interactiu.

L’acte se celebra amb motiu de l’European Researchers Night, un projecte de la Comissió Europea per apropar a la ciutadania la part més humana de la Recerca i que se simultanieja en 300 ciutats de tot el continent.

Les activitats estan obertes al públic i no cal inscripció prèvia. Tota la ciutadania està convidada a assistir i a gaudir d’aquesta jornada europea que convertirè Els Vivers en un jardí sembrat de ciència per fer créixer noves vocacions científiques i visibilitzar la importància de la recerca i la innovació.