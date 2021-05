La UPCCA d’Aldaia presenta una campanya amb motiu del Dia Mundial sense tabac -31 de maig- i recull, en un article, els avantatges de deixar de fumar

Connect on Linked in

Segons la OMS (Organització Social de la Salut) 8 milions de persones moren al món a causa del tabac cada any, això es tradueix en que el consum de tabac continua produint a Espanya un elevat cost sanitari i social (Soriano, J., et al., 2016) ja que constitueix la principal causa de mortalitat i morbiditat evitables a Espanya (Soriano, J., et al., 2018). Amb l’objectiu de posar de manifest els riscos associats amb el consum de tabac i advocar per implementar polítiques eficaces per reduir el seu consum, el dia 31 maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac.

La majoria dels fumadors, però també els no fumadors, som coneixedors dels efectes perjudicials del tabac. Però què passa amb els avantatges que comporta no ser fumador? A continuació, s’exposen algunes que res tenen a veure amb la salut, sinó amb coses tan simples de la vida com el fet que els menjars tinguen un millor sabor i el sentit de l’olfacte torna a ser normal, l’alè, els cabells i la roba fan millor olor. Pot semblar una ximpleria, però el tabac ens priva de petits plaers tan senzills com assaborir bé el nostre plat favorit o olorar-lo.

Pel que fa a la salut,segons la OMS, els beneficis de deixar de fumar comencen gairebé immediatament:

Als 20 minuts de deixar-ho, la pressió arterial i el ritme del pols baixen a la normalitat.

A les 12 hores de deixar-ho: els nivells de monòxid de carboni en la sang baixen a la normalitat.

De 2 setmanes a 3 mesos de deixar-ho: millora la circulació i la funció pulmonar augmenta.

D’1 a 9 mesos de deixar-ho: la tos i la dificultat per respirar milloren. Els seus pulmons i les vies respiratòries tindran més capacitat de manejar les mucositats, netejar els pulmons i reduir el risc d’infecció.

A l’any de deixar-ho: el risc de malaltia cardíaca és la meitat que el d’algú que encara consumeix tabac. El seu risc de patir un atac cardíac es redueix considerablement; als 5 anys de deixar-ho: el seu risc de patir càncer de boca, gola, esòfag i bufeta disminueix a la meitat. El risc de càncer cervical es redueix a el mateix nivell d’una persona que no fuma.

Als 10 anys de deixar-ho: els riscos de morir per càncer pulmonar són prop de la meitat d’aquelles persones que encara fumen.

Finalment, als 15 anys de deixar-ho: el risc de malaltia cardíaca coronària és el mateix d’una persona que no fuma.

I si parlem de l’avantatge econòmic que suposa no ser fumador, ens estem estalviant a l’any ni més ni menys que no uns 1.800 euros a l’any, 150 al mes o 5 euros al dia, en el cas dels més fumadors. Com a conclusió, una cosa tan simple com si fumes, et consumeixes perquè cada calada consumeix una mica la nostra capacitat pulmonar, la brillantor de la nostra pell, el blanc de les nostres dents, les nostres ungles, la capacitat d’apreciar aromes o assaborir, la nostra forma física i sobretot, la nostra salut.