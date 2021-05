La UPCCA de Paiporta ha realitzat més de 500 actuacions de prevenció d’addiccions i promoció de la salut

L’avaluació del Pla Municipal de Drogodependències 2017-2021 mostra la tasca d’una unitat centrada en el foment d’hàbits de vida saludable per a totes les edats

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de Paiporta, pertanyent a la Regidoria Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, ha portat a terme més de 500 accions en el període 2017-2021, corresponent al primer Pla Municipal de Drogodependències i Altres Conductes Addictives.

Precisament l’avaluació preceptiva per llei d’aquest pla ha tret a la llum algunes dades significatives quant al balanç de les accions empreses, i també en les necessitats que es detecten per al següent pla 2022-2025, tant des de l’Ajuntament com des dels diferents actors i actrius socials implicades, a més de la ciutadania, que ha tingut accés a una enquesta de valoració a través del web municipal.

Entre les més de 500 accions, destaquen les de prevenció, que es realitza amb xiquetes, xiquets, adolescents i joves, professorat i Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) de la localitat, que suposen un 70% del total.

La resta d’accions del Pla de Prevenció de Drogodependències i Altres Conductes Addictives es reparteixen entre activitats per a les famílies, altres enfocades a la detecció i intervenció amb persones que presenten aquestes conductes, altres de prevenció dirigides al foment d’activitats saludables de temps lliure, i a moments d’oci susceptibles de concentrar alts consums de drogues, així com a accions de prevenció dirigides a l’hostaleria.

En el procés d’avaluació del pla, fonamental per a dissenyar el pròxim, han participat, organitzats per grups de consulta, els regidors i regidores d’Igualtat, Joventut i Esports, Educació, Interior i Personal i Festes. A més, també han format part tècnics i tècniques de les diferents àrees, i membres d’InterAMPA i personal directiu dels centres escolars paiportins.

De les consultes s’ha després la idea que s’han de reforçar encara més les campanyes de detecció i intervenció amb menors consumidors i consumidores de drogues, així com amb les seues famílies, especialment, si estan en una situació de vulnerabilitat. L’enquesta continua oberta al web paiporta.es/avaluaciopladrogues