La UPV cobreix en preinscripció el 99% de les places de grau i doble grau oferides per al curs 2019-20

Connect on Linked in

Les dades llancen un increment d’un 7% de sol·licituds. De 12.238 preinscripcions en 2018 es passa a 13.124 en 2019.



El Grau en Enginyeria Aeroespacial ha sigut, un any més, la titulació amb la nota d’accés més alta de la Universitat Politècnica de València, amb un 12’692

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha cobert en preinscripció el 99,02% de les places de grau i doble grau oferides per al curs 2019-2020. Així, de les 4.615 places oferides per la UPV, ja s’han cobert un total de 4.570.

Enginyeria aeroespacial, nota de tall més alta

El Grau en Enginyeria Aeroespacial, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSID-UPV), ha sigut, un any més, la titulació amb la nota d’accés més alta de la UPV, amb un 12’692. Li segueix, amb 12’564, el Grau en Enginyeria Biomèdica, que s’estudia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials (ETSII-UPV) i que aconsegueix, per segon any consecutiu, situar-se en el segon escaló.

En tercer lloc figura el Grau en Biotecnologia, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural (*ETSIAMN-UPV), amb 12,469; per davant del Grau en Disseny i Tecnologies Creatives, quart amb 11,558.

Creixement sostingut en les TIC: un 245% des de 2010

Per àmbits, l’augment de demanda és generalitzat, destacant el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que presenta un increment del 245% des de 2010.

Respecte al curs passat, el major creixement, un 34%, el registra Agroalimentària i Forestal, menys d’un mes després que el *QS *World Rànquings per matèries reconega a la UPV com una de les 100 millors universitats del món en Agricultura i Ciències Forestals (a més d’en Enginyeria Civil).

En segon lloc, figura l’augment del 23% en l’àmbit de la construcció, que malgrat continuar lluny del nivell de demanda de 2010 –en l’actualitat, suposa un 38% d’aquest-, se situa ja en l’ordre de magnitud de 2013-2014, i en clar i constant creixement.

De fet, tots els graus de l’àmbit de la construcció encadenen tres anys consecutius de millora. Des de 2017, Arquitectura i Topografia han pujat un 50% quant a demanda; Enginyeria Civil, un 23%; Obres Públiques, un 24%; i Edificació, un 90%.

Nou Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia

L’oferta de graus per al curs 2019-2020 compta amb la novetat del Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia, que s’impartirà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació (*ETSIT-UPV). Les 240 places oferides han sigut cobertes en la preinscripció i 234 persones s’han quedat en la llista d’espera. La nota de tall se situa en un 8,63.

Enginyeria Informàtica, el grau més popular

Considerant el nombre total de sol·licituds en primera preferència, Enginyeria Informàtica és el grau més popular de la UPV, seguit per Belles arts, Enginyeria Aeroespacial, Fonaments de l’Arquitectura i Disseny i Tecnologies Creatives.

Cueto, vicerector d’Alumnat: “les dades són molt bons”

José Luis Cueto, vicerector d’Alumnat, Cultura i Esport de la UPV, ha declarat que “tenint en compte que són dades de preinscripció i que per tant cal prendre’ls amb prudència, tot fa indicar que hi ha una millora”. D’aquesta manera, “si les dades de matrícula van en relació als de preinscripció, crec que cal ser optimista perquè les dades són molt bons”, ha apuntat Cueto.

El vicerector ha assenyalat que és especialment positiu perquè “en l’àmbit de la construcció, un sector molt afectat per la crisi, portem tres anys de millora en les dades de preinscripció, sobretot en Arquitectura tècnica i en Fonaments de l’Arquitectura, on hi ha un augment molt substancial de les llistes d’espera i les notes de tall”. A més, també han millorat les dades en Enginyeria Civil, Obres Públiques i Topografia, la qual cosa, segons José Luis Cueto, “fa pensar que el sector està *repuntando i això en fonamental per a un campus com el nostre”.

D’altra banda, dels 47 graus i dobles graus oferits per la UPV per al curs 2019-2020, “solament quatre no han cobert places en la convocatòria ordinària i només hi ha dues que no tinguen llista d’espera”, ha apuntat el Vicerector d’Alumnat, Cultura i Esport. Aquesta dada, assenyala Cueto, “és el millor de tota la sèrie històrica. És una dada molt positiva”.