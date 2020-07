La UPV, en el primer lloc de les universitats espanyoles en docència

Print This Post

Segons l’última edició de l’O-Rànquing, la UPV és a més la millor universitat valenciana tant en docència, com en investigació i en la classificació general

En aquesta huitena edició, l’O-Rànquing analitza un total de 70 universitats -48 públiques i 22 privades- que representen el 97% del sistema universitari espanyol

La Universitat Politècnica de València (UPV) repeteix per segon any consecutiu en el primer lloc entre les universitats espanyoles en docència. I en clau autonòmica, la Universitat Politècnica de València és la millor universitat de la Comunitat Valenciana, tant en docència, com en investigació i en la classificació general. Així es desprén de l’última edició de l’O-Rànquing

Elaborat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), l’O-Rànquing situa a més a la UPV en el segon lloc de la classificació general, millorant per segon any consecutiu els seus resultats: en 2018 ocupava la quarta posició i en 2019 la tercera. I en l’àmbit de la investigació i innovació, la Universitat Politècnica de València es troba en el top 5 nacional.

En aquesta huitena edició, l’O-Rànquing analitza un total de 70 universitats -48 públiques i 22 privades- que representen el 97% del sistema universitari espanyol. L’anàlisi es basa en el seguiment de 20 indicadors diferents i la construcció de diversos índexs sintètics. Les deu universitats amb millor rendiment en investigació i innovació són públiques, mentre que cinc de les huit institucions que encapçalen el rànquing de docència són privades. En tots dos casos, la UPV es consolida com una de les institucions de referència -en docència, on comparteix lideratge amb altres sis universitats, la majoria d’elles privades- i en investigació, on ocupa el cinqué lloc.

La huitena edició d’O-Rànquing, elaborada per la Fundació BBVA i el Ivie, presenta millores metodològiques que confirmen la robustesa dels seus resultats i permeten ampliar el nombre d’universitats privades analitzades. El projecte ha sigut dirigit pels professors Francisco Pérez, director d’Investigació del Ivie, i Joaquín Aldás, professor investigador del Ivie —tots dos catedràtics de la Universitat de València— en col·laboració amb Rodrigo Aragó, Inés Rosell i Irene Zaera tècnics d’investigació de l’Institut i Francisco Goerlich, Catedràtic de la Universitat de València i investigador del Ivie.