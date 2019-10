La UPV, entre les cent millors universitats del món en l’ensenyament de ciències tècniques

Connect on Linked in

Segons el RUR 2019 Technical Sciences World University Rànquing, publicat hui dilluns.

La UPV se situa en el lloc 87 de tot el món

La Universitat Politècnica de València es troba entre les 100 millors universitats del món en l’ensenyament de ciències tècniques, segons el RUR 2019 Technical Sciences World University Rànquing, publicat aquest dilluns. La UPV se situa en concret en la 87a posició de tot el món.

Elaborat per la RUR Rànquings Agency, en col·laboració amb Clarivate Analytics, en aquesta edició ha avaluat a més de 700 universitats de tot el món, líders en l’àrea les ciències tècniques. El rànquing analitza un total de vint indicadors agrupats en quatre camps clau: investigació, internacionalització, sostenibilitat financera i el ja citat d’ensenyament.

En el camp d’ensenyament, avalua cinc indicadors diferents: nombre d’estudiants per personal docent, títols de doctorat per personal acadèmic, personal acadèmic per titulacions de grau, títols de doctorat per títols de grau concedits i reputació mundial de l’ensenyament.

D’altra banda, el rànquing destaca la reputació internacional de la investigació en ciències tècniques de la Universitat Politècnica de València, situant-la en el lloc 112; destaca també en internacionalització, en el qual apareix en el top 100 mundial pel que es refereix també a reputació fora de la regió; i en sostenibilitat financera, la UPV sobreïx entre les 25 millors del món en l’indicador papers per ingressos d’investigació.

Aquesta classificació, centrada en el camp de les ciències tècniques, s’emmarca dins del RUR World University Rànquing, que es publica anualment des de l’any 2010

Reconeguda internacionalment per tots els rànquings de primer nivel

La publicació d’aquesta classificació confirma l’excel·lència internacional de la Universitat Politècnica de València, reconeguda per tots els rànquings de primer nivell. A l’agost d’enguany, el Academic Rànquing of World Universities (ARWU) 2019, popularment conegut com el rànquing de Shanghái, va situar per quinzé any consecutiu a la UPV entre les 500 universitats de major qualitat del món.

A més els altres dos principals rànquings d’universitats del món, QS i THE, avalen també en les seues últimes edicions el nivell docent de la UPV. Així, el mes de juny passat, el QS World University Rànquings, elaborat per la consultora Quacquarelli Symonds, va situar a la UPV, per segon any consecutiu, entre les 350 millors universitats del món. I la revista Times Higher Education (THE) va reconéixer a la UPV com una de les 75 universitats més destacades d’Europa en l’àmbit de l’ensenyament, atorgant-li a la universitat valenciana la millor classificació de la seua història.