La UPV és la universitat espanyola amb major impacte social i econòmic

La Universitat Politècnica de València (UPV) és la universitat espanyola amb major impacte social i econòmic i una de les 100 millors del món en aquest àmbit. Així ho testifica 2021 THE University Impact Rànquings, tercera edició de la classificació elaborada per Times Higher Education (THE).

El rànquing, fet públic fa escassos minuts, classifica a les institucions d’ensenyament superior basant-se en el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), iniciativa impulsada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en 2015.

2021 THE University Impact Rànquings situa a la institució dirigida per Francisco Mora en la 83a posició global, i la inclou a més en el top 100 mundial en fins a 6 ODS, i entre les 25 universitats més destacades de tot el planeta en tres d’ells.

12a en energia neta i assequible, 20a en producció i consum responsables i 22a en acció climàtica

L’indicador, que ha analitzat en la present edició a un total de 1.115 universitats del món, reconeix a la UPV com 12a millor en el ODS número 7, energia neta i assequible; 20a en el ODS 12, producció i consum responsables; i 22a en el *ODS 13, acció climàtica.

Així mateix, 2021 THE University Impact Rànquings situa a la politècnica valenciana com la 36a universitat més destacada en el ODS 8, treball decent i creixement econòmic; 71a en el ODS 14, vida submarina; i 75a en el ODS 9, indústria, innovació i infraestructures.

Top 200 del món en fins a 10 dels 17 ODS

A més d’en els 6 anteriorment citats, la UPV es troba entre les 200 universitats més destacades del món en 4 objectius més: el ODS 2, fam zero; el ODS 6, aigua neta i sanejament; el ODS 15, vida en la terra; i el ODS 17, associació per als objectius.

Cal recordar que els 17 ODS van ser formulats oficialment el 25 de setembre de 2015, dia en què l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible incloent en ella 17 objectius globals per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Cadascun d’ells té metes específiques a aconseguir durant aquests 15 anys.

Líder nacional també en els ODS 9 i 12

A més de reconéixer-la com a millor universitat d’Espanya en la classificació global, 2021 THE University Impact Rànquings classifica a la UPV, al seu torn, com a millor universitat del país tant en el ODS 9, indústria, innovació i infraestructures, com en el ODS 12, producció i consum responsables.