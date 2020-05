La UPV es mobilitza per a ajudar als seus estudiants més afectats per la crisi de la COVID-19

Connect on Linked in

· La Universitat Politècnica de València llança una campanya de micromecenatge per a “rescatar la formació i el futur professional de tota una generació”

· Els fons recaptats serviran perquè els alumnes més vulnerables puguen finalitzar el curs. L’objectiu mínim s’ha fixat en 10.000 € i l’òptim en 25.000

Des que va esclatar la crisi de la *COVID-19, la Universitat Politècnica de València ha bolcat bona part dels seus recursos a frenar els efectes de la pandèmia. L’alumnat, els equips d’investigació, el professorat i el personal d’administració i serveis han orientat el seu treball a cobrir les necessitats que la sanitat pública i l’entorn demandaven a cada moment: disseny de màscares i respiradors, impuls de plataformes d’investigació com *Match COVID-19, impressió en 3D de material sanitari, dotació d’equips de telefonia, etc.

Passada la primera emergència sanitària, aflora ara a la superfície la dura situació econòmica que colpeja a les persones més vulnerables als campus. Bona part de l’alumnat ha perdut la seua font d’ingressos, en la seua majoria, ocupacions a temps parcial en el sector serveis. I aquests ingressos eren vitals a l’hora d’afrontar el pagament de les taxes universitàries, o fins i tot d’altres serveis necessaris per a l’estudi, com la connexió a internet.

Objectiu òptim: aconseguir els 25.000 euros

Per aqueix motiu, la Universitat Politècnica de *Valènica porta setmanes treballant en una plataforma de micromecenatge (micromecenatge), que hui s’ha llançat en obert perquè totes les persones solidàries de dins i fora de la comunitat universitària puguen col·laborar. La campanya, que estarà operativa fins al 12 de juny, té com a objectiu mínim aconseguir 10.000 euros i com a objectiu òptim, aconseguir els 25.000.

Es poden fer xicotetes contribucions (des de 15 euros, que serveixen per a pagar un crèdit d’una assignatura o 20 euros, equivalents a un mes de dades mòbils per a seguir la docència online) fins a donacions més significatives: 800 euros, que cobreixen la matrícula d’un curs complet. I, com és habitual en aquestes iniciatives, també és possible fer una donació lliure, al marge de les quantitats establides.

Manques en l’equip informàtic

Rosa Puchades, vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV, explica que “ens arriben per diferents vies les problemàtiques socials, econòmiques i familiars que estan afectant els nostres alumnes. Es va enviar una enquesta a tots els estudiants de grau i postgrau, i rebem 6.500 respostes. En la majoria dels casos, es constata la bona salut de l’equipament informàtic del nostre alumnat, però, alhora, detectem 200 casos flagrants, 300 problemes de connectivitat i mig centenar de manques en l’equipament informàtic”.

“Un equip de voluntaris UPV va telefonar d’un en un als 600 estudiants més vulnerables i hem pogut resoldre gran part de les dificultats: s’han cedit ordinadors de la biblioteca, s’han subministrat una cinquantena de targetes SIM i hem pogut anar resolent moltes de les problemàtiques plantejades,” contínua Puchades.

Dificultats per a pagar les taxes

“Ara, arriba el moment de fer front als últims pagaments de taxes (treballs finals de grau i màster, pràctiques d’empresa, mobilitat…) i ens hem trobat amb unes 60 sol·licituds de devolució per motius econòmics i unes 80 per falta de mitjans.” En opinió de la vicerectora, aquestes dades representen la punta de l’iceberg. “Sembla que no és molt, però el problema són tots aquells alumnes que no han sol·licitat la baixa, però que, en el moment del pagament, no podran fer front a aquest desemborsament. Queda molt per fer encara perquè el curs puga acabar-se amb garanties.”

És el cas de Maria, alumna de la UPV, abocada a un escenari d’incertesa. “En aquests moments, la meua situació familiar és complicada. Estem passant per dos *ERTE a la meua casa i hauré de donar-me de baixa d’algunes assignatures”. Tampoc ho té fàcil Miquel, els pares del qual s’han separat. “Hem hagut de canviar-nos de casa i començar de zero. No tinc ordenador i, en aquesta situació, no puc continuar la docència online”.

La vicerectora Puchades fa una crida a tota la societat valenciana. “La campanya està oberta a tota la societat en general. Des de qualsevol punt del planeta es pot col·laborar. Esperem i confiem que la comunitat universitària puga fer de palanca per a tot el seu entorn social.