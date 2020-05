La UPV i el Grup La Sucursal presenten Safe Smile, un nou model de pantalla de protecció facial per al sector de la restauració

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Safe Smile està dissenyada per a caps de sala, sumillers, xefs i personal de cuina. Destaca per un innovador disseny, ergonòmic i molt còmode per als professionals del sector

Ideada per a imprimir-se amb impressores 3D, com a matèria primera utilitza PLA, un material derivat de matèries primeres naturals i renovables al 100%, com la dacsa, la remolatxa i el blat

Un equip d’investigadors de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb el grup La Sucursal, ha creat un nou model de pantalla de protecció facial, especialment ideada per al sector de la restauració, tant per a cuina com per a sala. Es diu Safe Smile i es dirigeix a caps de sala, sumillers, xefs i personal de cuina.

Tal com apunta Javier Andrés, director gastronòmic del grup La Sucursal i Premi Nacional de Gastronomia, “estem en una situació totalment inèdita, que ha canviat les nostres dinàmiques, un escenari que fa necessàries majors mesures de protecció en el sector de l’hostaleria. I a això respon aquest producte, sorgit de la col·laboració amb la UPV”.

Andrés destaca que és la primera vegada que es traslladaran a sala aquestes mesures d’higiene, “una oportunitat per a continuar millorant les mesures de seguretat alimentària. El somriure d’un professional de sala és fonamental en l’acompliment del seu treball, no hem d’ocultar-la. Aquesta és la filosofia amb la qual va nàixer Safe Smile”, afig el director gastronòmic del grup La Sucursal.

En aquest sentit, Dolores Furió, investigadora del Departament d’Escultura i professora de la Facultat de Belles arts de la UPV, destaca com Safe Smile permet visualitzar l’expressió del rostre, “la qual cosa ajuda a normalitzar el tracte amb els clients, fent que aquests, a més d’assegurances, se senten còmodes en aquesta nova normalitat de convivència amb la COVID-19”.

El disseny de la pantalla és del dissenyador industrial, Rafa Ortega. “La premissa fonamental era donar amb un producte 100% segur, lleuger; que qui utilitze aquesta pantalla s’oblide que la porta, reforçant així la complicitat amb el client.”, explica Rafa Ortega.

Així, la pantalla Safe Smile destaca per la seua ergonomia, és molt lleugera i còmoda i no s’entela. A més, té un doble ús: d’una banda, serveix de protecció buconasal i, per un altre, amb un simple moviment (sense haver de tocar la cara), permet canviar la posició de protecció cap a la zona nasal i ocular a manera de visera.

La fabricació és a càrrec de Rubén Tortosa, investigador del Departament de Dibuix i professor de la Facultat de Belles arts de la UPV. S’imprimeixen amb impressores 3D open source, d’extrusió, denominades FDM i, com a matèria primera, utilitza PLA, un material derivat de matèries primeres naturals i renovables al 100%, com la dacsa, la remolatxa, el blat i altres productes rics en midó.

“L’esperit d’aquest projecte no és només el desenvolupament i la fabricació d’un producte per encàrrec. Pretén, a més, plantejar un nou sistema de fabricació personalitzat, a través de la utilització de les impressores 3D, en el qual es té en compte l’ecologia, l’economia circular i l’economia taronja”, apunten Rubén Tortosa i Javier Andrés.

El producte s’ha desenvolupat sota la supervisió de People Llaure Science, empresa de consultoria científica en els sectors d’alimentació, salut i medi ambient, dirigida per Rosa Valenzuela. Aquesta empresa valenciana és la responsable del procediment tècnic i de seguretat per a la seua certificació.

Safe Smile ja es troba disponible per al sector de la restauració local i nacional.