La UPV llança tres nous dobles títols per al curs que ve

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València aprova un doble grau i dos dobles màsters universitaris que s’impartiran a partir de setembre



El vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació de la UPV, Eduardo Vendrell, ha destacat que “per a la UPV, aquesta és una línia estratègica de cara al futur”

El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha aprovat la posada en marxa de tres noves titulacions de cara al pròxim curs acadèmic 2020-2021. Es tracta d’un doble grau i dos dobles màsters universitaris.

En concret, han obtingut el vistiplau el doble Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments (CTA) + Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); el doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUIA) + Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes (MUBMC), i el doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUIA) + Màster Universitari en Enologia (MUE). Cal assenyalar que, en el cas dels màsters, tots dos habiliten a més per a exercir la professió regulada d’enginyeria agronòmica.

Ciència i Tecnologia d’Aliments + ADE

El nou grau que es posa en marxa combina la ciència i tecnologia d’aliments amb l’administració i direcció d’empreses. L’interés d’aquesta proposta radica en el fet que permet als estudiants adquirir els coneixements i les competències professionals de dos títols de grau en 5,5 anys (393 crèdits i 11 quadrimestres), en lloc de 8.

Segons l’últim informe de la Federació d’Indústries d’Alimentació i Beguda (FIAB), l’alimentació i begudes a Espanya constitueix el primer sector industrial del país. Per aqueix motiu, la UPV ha considerat una bona opció aquest doble grau que ofereix coneixements relacionats no sols amb la indústria alimentària, sinó també amb la realitat empresarial del sector, la qual cosa dotarà als seus egressats d’una alta competitivitat de cara a la seua ocupabilitat en un teixit econòmic fonamental.

Enginyeria Agronòmica + Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes

Per part seua, aquest doble màster respon a la demanda, cada vegada major, per part de les empreses del sector, de professionals amb una formació en enginyeria agronòmica que, al seu torn, dominen les últimes tecnologies d’anàlisis i millora que permeten els avanços en la biotecnologia molecular i cel·lular de plantes. Aquest sector d’avantguarda busca solucions noves davant els reptes de l’agricultura moderna.

En aquest cas, es cursaran el primer curs complet i el primer quadrimestre del segon curs a l’Escola Tècnica d’Enginyeria Agronòmica i del Medi natural (ETSIAMN-UPV), i el segon quadrimestre del segon any i el primer quadrimestre del tercer any en l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP). Aquest itinerari consta de 162 ECTS totals.

Enginyeria Agronòmica + Enologia

Finalment, s’ha validat també la proposta presentada per la ETSIAMN que facilita, per exemple, a l’estudiant del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica completar la seua formació amb continguts més específics relacionats amb l’enologia. D’aquesta manera, l’alumne redueix les seues càrregues tant a nivell docent -en poder convalidar assignatures equivalents tindrà, aproximadament, un semestre menys- com a econòmic.

16 dobles graus i 13 dobles màsters

Amb aquesta nova oferta, la UPV amplia fins als 16 dobles graus i 13 dobles màsters, el seu catàleg de dobles títols que tan bon acolliment té entre l’alumnat. Des de 2015, la Universitat Politècnica de València ha anat posant en marxa amb èxit diversos títols dobles en diferents àmbits: les telecomunicacions, l’enginyeria civil, l’enginyeria agronòmica…

En aquest sentit, el vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació, Eduardo Vendrell, ha destacat que “per a la UPV, aquesta és una línia estratègica de cara al futur”.