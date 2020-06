La UPV llança una aplicació web per a planificar els recorreguts dins del campus i evitar els punts amb aglomeracions

Connect on Linked in

· Els usuaris podran veure en temps real un mapa dels tres campus de la UPV amb punts blaus, grocs i rojos en funció de la densitat de persones detectades

· La web utilitza les dades de connexió de dispositius a la xarxa wifi del campus. La geolocalització és possible gràcies a les més de 1.200 antenes instal·lades en edificis

Què passarà quan els universitaris tornen al campus? Com seran les coses quan un estudiant haja d’anar de la seua aula al Servei de Reprografia, haja quedat amb el seu grup a la Casa de l’Alumne per a acabar un treball o haja de passar-se pel Poliesportiu per a recollir el seu equipament? Com farà per a evitar les cues o les aglomeracions en determinats punts del campus?

La Universitat Politècnica de València porta setmanes treballant en aquestes situacions de cara als escenaris que poden plantejar-se a l’inici de curs al setembre. L’objectiu és oferir eines perquè els usuaris puguen complir les recomanacions sanitàries de persones per metre quadrat. Amb aqueixa fi, la UPV llança ara una senzilla aplicació web que permet planificar els recorreguts en els seus tres campus i evitar els llocs més concorreguts.

Es tracta d’un mapa dels tres campus on apareixen en temps real punts blaus, grocs i rojos sobre els edificis que presenten una alta densitat de persones. Punxant sobre cada cercle, els usuaris poden veure tots els detalls: en quin lloc exacte s’ha detectat la concentració de persones, el codi d’edifici i la planta en qüestió. I, d’aqueixa manera, l’usuari pot prendre la decisió d’evitar el lloc o posposar la seua arribada.

Com funciona la web

La web utilitza les dades de connexió de dispositius a la xarxa wifi del campus. La geolocalització és possible gràcies als més de 1.200 antenes wifi instal·lades en els edificis. “El mecanisme és senzill”, explica Virginia Vega, vicerectora de Recursos Digitals i Documentació de la UPV, “les antenes wifi del campus proporcionen el posicionament (la latitud, la longitud i l’altitud) dels telèfons mòbils o portàtils connectats a la xarxa de UPVNET o a Eduroam.”

“Les dades s’emmagatzemen de manera anònima i segura, gràcies a un sistema d’encriptació, la qual cosa garanteix que la privacitat està protegida enfront de re-identificacions. L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions [ASIC, el servei encarregat d’aplicar les noves tecnologies en la UPV] tradueix aqueixa informació i la situa en un mapa dividit en cel·les que s’actualitza cada deu minuts i que, des de ja, està disponible en la home de la UPV”, afig Vega. En aquest sentit, cal destacar que el projecte ha sigut supervisat pel delegat de Protecció de Dades de la UPV.

Web en obert, en temps real i amb sistema d’avisos

Qualsevol usuari pot consultar la informació, ja que la web s’ofereix en obert, sense necessitat d’accedir a una intranet o utilitzar una contrasenya. D’aquesta manera, no sols els alumnes, professors i resta de personal poden planificar els seus trajectes, sinó també qualsevol persona que acudisca a les instal·lacions del campus. Cada punt de color representa una àrea de 100 metres quadrats. En blau, significa zona amb poca saturació (de 50 a 80% de la capacitat total); en groc, indica que s’ha arribat al 80% de la densitat recomanada i, finalment, en roig, suposa que s’ha aconseguit l’aforament permés.

Com a complement a tot això, està previst que la web llance una alerta quan una cel·la aconseguisca el nivell groc o roig. El delegat d’Emergències i el personal de Seguretat de la UPV rebran l’avís i podran actuar per a ajudar a dispersar la concentració.

El gerent de la UPV, Salvador Navarro, destaca que el projecte ve a solucionar un problema detectat arran de la posada en marxa del sistema d’accessos al campus durant l’estat d’alarma. “Fins ara, hem pogut gestionar els accessos de manera eficient mitjançant una app, la qual cosa ha permés una entrada ordenada de persones en les instal·lacions, disposant d’informació en tot moment. No obstant això, ara que entrem en fase 2 el nombre de persones que accedirà als campus s’incrementarà substancialment, per la qual cosa serà molt difícil conéixer en temps real si hi ha concentració de persones en algun punt. Aplicant la intel·ligència artificial i amb la tecnologia wifi hem pogut crear aquesta eina que proporciona una solució vàlida per a la gestió.”

Una iniciativa de la càtedra d’Intel·ligència Artificial de la UPV

El projecte és una iniciativa realitzada sota el marc de la futura càtedra d’Intel·ligència Artificial de la UPV, que se signarà amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en la qual han col·laborat diferents unitats de la Universitat Politècnica de València: l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions; l’Institut VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence); el Servei d’Infraestructures; el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, i l’Àrea de Comunicació.

En aquest sentit, Vicent Botti, director de l’Institut VRAIN, apunta al fet que la UPV està capacitada per a desenvolupar projectes potents en aquest camp i que, en els pròxims mesos, es presentaran altres iniciatives més complexes. “La intel·ligència artificial és una tecnologia essencial, que pot ajudar a respondre a molts dels enormes desafiaments als quals ens enfrontem. Estem treballant en projectes segurs, fiables, transparents i centrats en l’ésser humà, que seran de gran utilitat amb la nova normalitat.”