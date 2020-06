La UPV participa en un projecte internacional per a promoure la integració de la factura electrònica en hospitals públics europeus

Connect on Linked in

El projecte GOVEIN 19 té com a objectiu integrar l’Estàndard europeu de facturació electrònica en 11 hospitals públics a Europa. .

Ajudarà a agilitar gestions telemàtiques de serveis sanitaris amb els proveïdors i amb els pacients, clau en conjuntures com l’actual, marcada per la pandèmia de la COVID-19

Promoure la integració de la factura electrònica en hospitals europeus. Aquest és l’objectiu del projecte GOVEIN 19, entre els socis del qual es troba la Universitat Politècnica de València (UPV). El projecte va arrancar a principis d’enguany i finalitzarà al juny de l’any 2021.

Segons explica Teresa Magal, membre del Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques i professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSID) de la de la UPV, la directiva 2014/55/UE eInvoicing Directive estableix l’obligatorietat dels Estats membres d’acceptar i generar factures electròniques seguint la norma europea (CEN).

“El treball per part de la UPV se centra en el seguiment de les tasques de comunicació i difusió del projecte per a donar a conéixer la necessitat de crear un espai comú d’intercanvi de factures electròniques, codificades sota estàndards europeus comuns que fomenten la interoperabilitat entre els diferents sistemes sanitaris que actualment operen a Europa. Creiem que aquest projecte millorarà les gestions documentals i informació entre el sistema públic sanitari i els pacients, clau en conjuntures com l’actual, marcada per la pandèmia de la COVID-19. Agilitarà gestions que abans necessitaven realitzar-se de manera presencial”, indica Teresa Magal.

Aquest projecte continua amb els treballs realitzats sobre factura electrònica en altres països de la UE cofinançats pel programa «Connectar Europa», Connecting Europe Facility (CEF) en l’àrea de Telecomunicacions mitjançant l’ús de la plataforma EDICOM B2B utilitzant punts d’accés AS4.

L’equip de la Universitat Politècnica de València està integrat investigadors dels Departaments d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria, Organització d’Empreses i Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art i de l’Escola Politècnica Superior de Gandia. En concret, ho componen Lourdes Canós Donar-vos, José Luis Giménez López, Rebeca Díez Somavilla, Teresa Magal, Ana Gimeno, Rafael Seiz, Cristina *Santandreu Mascarell, al costat del tècnic de gestió, Luis Pérez Pérez.