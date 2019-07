La urbanització del parc Benamá, de 25.000 metres quadrats,d’Albal acabarà al juliol

Connect on Linked in

El projecte compta amb un pressupost d’un milió d’euros



Les obres del Parc Benamá, situat en el sector 1.1.B i amb una superfície de 25.000 metres quadrats, continuen a bon ritme. Segons fonts municipals la urbanització serà acabada aquest juliol i, al setembre, per indicacions tècniques del Centre Verd Municipal, es reprendran els treballs amb la plantació de les zones verdes d’aquest espai. És el segon més gran del municipi al costat del de la Balaguera que va ser inaugurat en 2007.



El projecte l’executa l’empresa Clàssica Urbana i compta amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros. L’alcalde, Ramón Marí ha explicat que aquest projecte,“era un compromís del meu govern i meu personal, el convertir Albal en un dels municipis amb més zones verdes de l’Horta Sud”.



Aquesta nova zona municipal dedicada a l’oci, al benestar i a l’esport, està concebuda per a tota la ciutadania i fins i tot per al gaudi de les mascotes. El Parc Benamá comptarà amb arbratge mediterrani i extenses prades de gespa, amb jocs infantils, zona d’oci per a animals i també un espai biosaludable. El projecte inclou zona de berenadors, jocs infantils, pista esportiva per a la pràctica de l’atletisme, futbol sala i calistenia, jocs fitness i una plaça central.

En les zones verdes es plantaran 550 arbres, amb espècies vegetals- arbòries, arbustives i tanques- climàtiques i de baix manteniment i consum d’aigua escàs. A causa de la gran quantitat d’aigua necessària per al manteniment de les zones verdes, el consistori ha tramitat una concessió de pou, per motius mediambientals, i es regarà a través d’aquest sistema i no amb aigua potable. La zona de jocs per a animals compte amb 550 metres2 de superfície inclou jocs per als gossos i papereres i bancs per als amos.



Respecte a l’espai dedicat als jocs infantils, se situen en la part central i compta amb 300m2, revestit amb paviment de seguretat. Disposarà de sis elements per a l’oci dels xicotets: dos molls, un balancín, un gronxador de dos cossos i tres elements combinats, un conjunt compacte a base de tobogans i ponts i una caseta infantil. La pista esportiva, amb acabat en formigó, estarà barrada, compta amb pista de running perimetral de 137×180 metre i una zona per a la pràctica del futbol sala.



L’espai biosaludable ocupa 1.600 metres2, on s’intercalaran jacarandas i ficus i inclou jocs esportius, bancs i papereres i una taula de ping-pong. Ofereixen equipament esportiu per a l’entrenament i que potencien l’equilibri, la força, la coordinació, l’elasticitat, agilitat i mobilitat. Estan situats a l’aire lliure, amb ombres i pròxims a dispositius d’hidratació, són de servei públic i milloren la salut. El parc que se situa en el sector 1.1.B està delimitat pels carrers Atleta Faust Albiol, Senyera, Joventut Musical i Hernández Lázaro i s’ha previst que tinga tres zones d’accés. Per descomptat, serà una zona completament accessible.



s de 300.00 euros per a modernitzar l’esbarjo a Albal. Aquest projecte se suma a la rehabilitació dels 34 parcs públics que ha executat l’Ajuntament d’Albal des de finals del passat any, per a millorar els jocs infantils i les zones d’esbarjo i gimnàstica de la ciutat. La inversió total supera els 300.000 euros i arriba a totes les zones de la localitat. Des de l’arribada al govern de Ramón Marí, s’ha passat de tindre 25.000 metres quadrats de zones enjardinades i parcs a superar els 250.000, la qual cosa converteix a Albal en una de les poblacions amb més zones verdes de la comarca.