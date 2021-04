La UV i AVA-ASAJA comproven els beneficis agroambientals de l’aplicació en el sòl de restes de poda i de cobertes vegetals

Connect on Linked in

Totes dues entitats també verifiquen la capacitat de la proteïna Bt per a combatre la plaga de la mosca blanca d’una manera més ecològica

La Universitat de València (UV), a través del grup d’investigació vaig redoldre, i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) han presentat, durant una jornada informativa celebrada a València, els resultats dels dos projectes d’investigació PODA-VAL i Nano-Bt que han desenvolupat conjuntament des de 2019 amb la finalitat d’analitzar eines innovadores que conjuminen la sostenibilitat mediambiental amb la reducció de costos de producció i la millora de la productivitat agrícola.

El projecte PODA-VAL ha realitzat una prova pilot en la Finca Sinyent de AVA-ASAJA per a investigar els múltiples beneficis agroambientals que comporta l’aplicació sobre el sòl de parcel·les de cítrics de restes de poda i restes de cobertes vegetals de gramínies i de lleguminoses. Entre les conclusions extretes cal destacar que aquestes restes de poda ‘enriquits’ afavoreixen l’emmagatzematge d’aigua en el sòl, el segrest de carboni orgànic i una major biodiversitat, potenciant la presència de microorganismes vinculats a la biofertilización per nitrogen, fòsfor i potassi.

Els investigadors de la UV i AVA-ASAJA coincideixen que el maneig d’aquests residus pot contribuir a la mitigació del CO₂ atmosfèric en aquesta mena de agrosistemas i suposa una innovació que ja es pot implementar durant la present campanya en les bones pràctiques agrícoles dins del cultiu de cítrics a les comarques valencianes.

Per part seua, el projecte Nano-Bt ha estudiat en laboratoris de la UV, amb la col·laboració de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), l’ús de diversos nanomaterials de sílice carregats amb proteïna Bacillus thuringiensis Bt per a combatre la mosca blanca (Bemisia tabaci), una plaga que afecta més de 420 espècies vegetals en la Península Ibèrica i transmet 60 virus. Els assajos efectuats han verificat que la proteïna Bt és capaç de fer front a la mosca blanca, però necessita quantitats pròximes a 1 mg/ml per a aconseguir eficàcies elevades, encara que no completes, enfront dels adults.

Aquest segon projecte ha permés no sols comprovar les possibilitats que contempla una alternativa més ecològica i sostenible per a reduir la població d’aquesta preocupant plaga, sinó a més avançar en el desenvolupament de la tecnologia nanométrica que està obrint una revolució en àmbits com l’agrícola per la interacció amb molècules biològiques a fi de modular la seua lluita contra plagues.

La UV ha rebut una ajuda prevista en la submesura 16.2 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV) 2014-2020 cofinançada per FEADER, la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Agricultura.