La V Setmana per la Igualtat estrena el documental ‘Les dones d’Almussafes són Cultura’

L’homenatge a les nou dones de la localitat que destaquen en diferents facetes culturals tindrà lloc el dimecres 4 de març



La commemoració inclou iniciatives que es duran a terme des del dilluns 2 fins al diumenge 8, Dia Internacional de la Dona



Els tiquets per a les activitats que requereixen reserva de plaça prèvia ja estan disponibles per a la ciutadania

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes ja´ho té tot a punt per a l’inici, el pròxim dilluns 2 de març, de la V Setmana per la Igualtat. Des d’eixa jornada i fins al diumenge 8, Dia Internacional de la Dona, el consistori desplegarà una àmplia i variada programació en la qual tenen cabuda les arts escèniques, les exposicions, el cinema, les conferències, l’esport, un documental de producció pròpia i, com no, el manifest reivindicatiu i el tradicional sopar commemoratiu. “Queda molt camí per recórrer i per això tractem de continuar avançant en aspectes relacionats amb la conscienciació”, afirma l’edil de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, qui convida a tota la ciutadania a involucrar-se en la commemoració.



El pròxim dilluns 2 de març s’iniciarà la V Setmana per la Igualtat d’Almussafes, una commemoració impulsada per l’Ajuntament en col·laboració amb el teixit associatiu de la població amb la qual es desplegaran nombroses activitats de tall cultural per a reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb aquest tema. Durant set dies, i seguint l’estructura utilitzada en edicions anteriors, la ciutadania podrà formar-se, informar-se i entretindre’s mentre aprenen a afrontar la lluita per aconseguir l’equiparació en drets i obligacions d’homes i dones.



“Queda molt camí per recórrer i per això tractem de continuar avançant en aspectes relacionats amb la conscienciació mitjançant xarrades, espectacles teatrals, cinema, exposicions… Som conscients que estem lluny de la igualtat real, però cada vegada la societat està més compromesa i tracta de posar de la seua part. És en aquest procés on les activitats que es proposen poden generar un canvi que ens acoste a la nostra meta i per eixe motiu convide a tota la ciutadania a involucrar-se en aquesta commemoració”, ressalta la regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Godoy, sobre la programació que es desenvoluparà en els pròxims dies.



‘Les dones d’Almussafes són Cultura’

Amb una clara aposta per l’empoderament i la visibilització de la dona, la setmana commemorativa destaca per l’estrena del documental ‘Les dones d’Almussafes són cultura’ del dimecres 4 de març. El muntatge audiovisual posa en relleu el treball d’un total de nou almussafenyes en diferents àmbits culturals. Tesa (rapera rural), Ame Soler (il·lustradora), Mari Carmen Sáez (escriptora i rapsoda), Estefanía Portalés (actriu), Giovanna Ribes (dissenyadora de vestuari), Nerea Úbeda (ballarina), Ana Lórien (poeta), Maje Girona (experta en salut i igualtat) i María J. Chaqués (coach i formadora) protagonitzen l’exposició, que s’inaugurarà a les 17.30 hores i estarà disponible fins al 23 de març, i el documental produït per Almussafes Web TV, que s’estrenarà a les 18 hores a la sala d’actes del Centre Cultural.



Sopar commemoratiu i marxa amb esmorzar solidari

S’espera que el sopar commemoratiu del divendres 6 de març siga, un any més, la convocatòria més multitudinària de tota l’agenda actes prevista per a aquesta V Setmana per la Igualtat d’Almussafes. Els tiquets per a poder assistir a l’esdeveniment, per al qual l’Ajuntament habilitarà un servei de transport gratuït que acostarà a les persones inscrites fins al saló de banquets, poden adquirir-se per 12 euros fins al 28 de febrer a les 13.30 hores en l’Oficina d’Atenció al Major, situada en la planta baixa del Centre de Salut. Aquesta serà, al costat de l’esmorzar popular del 8 de març, que se celebrarà després de la marxa a peu solidària en favor de la lluita contra el càncer, l’única activitat per la qual haurà de pagar-se. Els tiquets per a aquest esmorzar s’encarrega de vendre’ls l’Associació de Mestresses de Casa Tyrius, organitzadora de la iniciativa.



I en aquesta commemoració no podia faltar la tradicional concentració davant la casa consistorial organitzada per l’Associació de Dones Progressistes. L’entitat llegirà un manifest en el qual es reivindicarà la necessitat de continuar lluitant per aconseguir una societat veritablement igualitària. Enguany, la convocatòria s’ha fixat per al divendres 6 de març a les 13 hores.



Xarrades, exposicions, cinema i teatre

La setmana s’obrirà aquest dilluns 2 de març a les 16 hores amb un taller sobre apoderament personal organitzat per l’Associació d’Afectats Fibromiàlgia en el qual la coach i formadora per al creixement personal i professional María J. Chaqués oferirà algunes pautes per a permetre que les persones participants reconeguen i potencien els seus talents. Però la programació inclou altres dues conferències, totes dues centrades en reflexionar sobre el tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. Celia Ortega, psicòloga de l’Associació de Mestresses de Casa Tyrius, abordarà aquesta qüestió de manera pràctica i dinàmica el dimarts 3 de març a les 16 hores en el Centre Cultural i el dijous 5 de març a les 18 hores en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes.



En l’apartat més cultural, el dilluns 2 a les 18 hores s’inaugurarà en el hall del Centre Cultural l’exposició del XI Concurs de Cartells ‘8 de març. Dia Internacional de la Dona’, que recull els treballs que optaven a il·lustrar la campanya informativa per a anunciar els actes de la commemoració. El certamen va concloure amb victòria per a Juan Diego Ingelmo, de Borriana, i de Bàrbara Foch, d’Almussafes. Tots dos rebran durant aquesta cita la seua recompensa de 300 euros per haver-se imposat a la resta de participants.



La nit del mateix dilluns 2 estarà dedicada al cinema, amb la projecció a les 22 hores de la pel·lícula ‘Ladies in black’, a la qual podrà accedir-se gratuïtament prèvia recollida de la corresponent entrada des del 24 de febrer. L’endemà, el dimarts 3, l’Associació de Dones Progressistes oferirà una sessió de café-teatre a les 21.30 hores en la Llar dels Jubilats a càrrec de la Fera Teatre. La companyia almussafenya ens proposa en aquesta ocasió l’obra ‘Mixtures’, dirigida per Fernado Tébar i en la qual intervenen Ángel Vigara, Natibel Luján, Gemma Cardera, Juan B. Ferris, Salvador Anrubia i Eva Caballé.



Finalment, les arts escèniques tindran un altre lloc el dijous 5 de març a les 22 hores a la sala d’actes del Centre Cultural, on les actrius Puri Fariza, Rosana Vidal i Elena Hernández acostaran al públic la història de tres amigues actrius que van treballar juntes durant molt de temps i que tornen a ajuntar-se perquè una d’elles les ha convocades per a muntar un nou espectacle. Titulada ‘Amigues’ i produïda per Tramant Teatre, les entrades per a gaudir de l’obra ja poden recollir-se gratuïtament en la recepció de la infraestructura.