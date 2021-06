LA VA UNIR critica que el Ministeri d’Agricultura seguisca sense tindre en compte la llei de modernització agrària en el Pla Renove de maquinària agrícola

Connect on Linked in

LA VA UNIR de Llauradors, després de més de dos anys insistint al Ministeri d’Agricultura en la reformulació de les ajudes del Pla Renove de maquinària agrícola perquè incorpore les obligacions en matèria d’ajudes que estableix la Llei 19/1995 de modernització agrària, critica que el MAPA tanque l’orella i seguisca sense tindre’l en compte en la publicació del Pla Renove de 2021 que s’acaba de conéixer.

L’organització agrària considera que aquesta reformulació ajudaria al fet que es prioritzen les explotacions agràries prioritàries i que els fons vagen a parar als professionals del sector agrari, en cas de sobrepassar el pressupost assignat, que per a la convocatòria 2021 estableix en 6.550.000 euros.

LA VA UNIR recorda que tant en 2019 com en 2020 es van acabar tots els fons previstos per a la convocatòria d’aquestes ajudes i damunt en l’últim any els fons previstos per a màquines agrícoles es van acabar en només quatre hores. ”No pot ser que les ajudes prioritzen qui és més ràpid a presentar la sol·licitud, en lloc de prioritzar qui és professional agrari, sobretot en cas de falta de pressupost”, critiquen des de l’organització.

LA VA UNIR també va demanar ja al MAPA poder conéixer la resolució de l’ajuda abans de realitzar la inversió ja que, amb la crisi que pateix el sector no se li pot demanar a l’agricultura professional que efectue una inversió tan quantiosa com la de tractors o uns certs tipus de maquinària, sense saber prèviament si es rebrà o no ajuda pública.

En la mateixa línia, ha sol·licitat que es prioritze la renovació d’aquella maquinària que necessita estar homologada per a poder circular en la via pública, ja que arran de la instrucció de la Direcció General de Trànsit 20 / V-130 de 21 de febrer de 2020, molta de la maquinària passa a ser considerada vehicles, amb totes les obligacions que això comporta.

El termini de presentació de les noves ajudes del Pla Renove serà des del 15 de juny al 15 de setembre.