La Va unir Musical de Torrent celebra un concert per la festivitat del Corpus Christi

La Va unir Musical de Torrent va celebrar dissabte passat el concert “XLIX Aniversari” de la Banda Simfònica amb motiu de la festivitat del Corpus Christi.



A causa de les condicions meteorològiques, l’esdeveniment va haver de ser traslladat a l’Àgora de Parc Central en lloc de L’Hort de Trenór, on estava previst que es realitzara. No obstant això, malgrat la pluja, la banda simfònica va poder celebrar el seu concert amb normalitat. Els assistents van gaudir d’un repertori variat, on no van poder faltar algunes de les obres del músic Mariano Puig Yago.