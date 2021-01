La vacuna contra la Covid-19 arriba a la Residència ‘La Vila’ d’Almussafes

Al voltant de 80 persones, entre treballadors i usuaris, estan rebent hui, dilluns 11 de gener, la primera dosi del fàrmac



L’arribada de les injeccions al centre coincideix amb el final del segon període d’aïllament en habitacions viscut des de març



Les persones usuàries i empleades de la Residència ‘La Vila’ d’Almussafes estan rebent hui, dilluns 11 de gener, la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. Personal del Departament de Salut Pública de l’Hospital de la Ribera està administrant el medicament a la pràctica totalitat de la comunitat que integra el centre, en la qual s’ha inclòs a professionals externes però amb contacte directe amb les persones majors que viuen en la infraestructura. Precisament hui ha conclòs el període de 10 dies en què han hagut de romandre a les seues habitacions després de detectar-se el virus en una de les treballadores. “Esperem que aquesta vacuna siga l’inici del final d’un malson en el qual els nostres majors s’estan portant la pitjor part”, afirma la regidora de Majors, Paqui Oliver.



Hui, dilluns 11 de gener, un equip de professionals del Departament de Salut Pública de l’Hospital de la Ribera d’Alzira s’ha traslladat fins a la Residència ‘La Vila’ d’Almussafes per a dur a terme l’administració de la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. El grup encarregat d’executar el procés ha arribat a les 13 hores a la infraestructura, moment en el qual ha començat a desenvolupar-se el protocol establit per a procedir a aquesta vacunació.



Tal com ha informat la directora del centre, Esther Yubero, un total de 80 persones vinculades al mateix estan rebent aquesta dosi, 37 dels 40 residents i uns 43 treballadors i treballadores, entre els quals es troben tant el personal fix com el que es contracta per a substitucions i també professionals externes però amb contacte directe amb les persones majors, com la perruquera i la podòloga. Si tot va segons el que es preveu, en 21 dies rebran la segona de les dosis, necessària per a aconseguir la correcta immunització.



La jornada de vacunació ha coincidit amb la finalització del període d’aïllament de 10 dies en habitacions al qual han hagut de sotmetre’s les persones residents després d’haver-se detectat un cas positiu en una treballadora. Les proves PCR practicades a tota la comunitat de ‘La Vila’ durant aquest episodi va llançar un 100% de negatius. Aquest ja és el segon aïllament que s’ha viscut en l’edifici, atés que al novembre una persona usuària del centre de dia va contagiar a tres treballadores. En aquella ocasió, el virus tampoc es va transmetre posteriorment a cap persona major.



“La situació ha estat molt controlada des que va començar la pandèmia en la nostra residència. Els seus responsables han sabut gestionar adequadament unes circumstàncies molt complicades i vull aprofitar una jornada tan important com la de hui per a felicitar-los pel seu esforç i dedicació. Esperem que aquesta vacuna siga l’inici del final d’un malson en el qual, desgraciadament, els nostres majors s’estan portant la pitjor part”, declara la regidora de Majors, Paqui Oliver.



Ampliació de la residència

L’Ajuntament d’Almussafes i l’empresa concessionària, Almussafes Gestió Sanitaria S.L.U. (Grup Gesmed), van signar a la fi del passat mes de desembre un acord per a ampliar el recinte i la seua capacitat. De les 49 places actuals es passarà a 83, dues de les quals li correspondran al consistori en concepte de cànon per la gestió del servei. Quan concloguen les obres, que realitzarà directament l’empresa en una parcel·la pública d’ús dotacional confrontant amb el centre, Almussafes complirà amb els estàndards establits per l’OMS quant al nombre de places en aquesta mena d’edificis per nombre d’habitants.