La vacuna no eximeix de complir les normes de sanitat durant estes falles

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló han mantés una reunió de coordinació del dispositiu de seguretat per al compliment de les mesures COVID-19 en actes fallers amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero;el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro; representants de la Policia Nacional i Autonòmica, i de la Guàrdia Civil, així com de l’ajuntament de València i d’altres municipis on també se celebren actes fallers.

La titular d’Interior del Consell ha recordat que es vol aconseguir unes falles segures

La consellera de Sanitat, Ana Barceló ha assenyalat que el fet de tindre administrada la pauta completa de la vacuna no significa que hàgem de deixar el 100% de la nostra protecció a esta, sinó que hem d’estar vigilants i atents per a no descurar-nos”.

La delegada de Govern ha insistit que la coordinació entre les administracions i les Juntes Locals Falleres és fonamental.

Estem davant d’una situació excepcional i els ulls de molta gent miren al fallers.