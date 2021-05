La vacunació continua a bon ritme i les dades del coronavirus són optimistes

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.654.163 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Han rebut la pauta completa d’immunització (dos dosis de Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosis de Janssen) 886.083 persones.

A més, s’han notificat 210 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 394.035 persones.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 122 persones ingressades, 24 d’elles en UCI.

Des de l’última actualització s’han registrat 119 altes a pacients amb coronavirus. D’esta manera, ja són 396.485 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Cal lamentar una única defunció per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de morts des de l’inici de la pandèmia es manté en 7.429,

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.592 casos actius, la qual cosa suposa un 0,39% del total de positius.