La Vall del Xúquer compra més de 11.000 mascaretes per repartir a tots els seus veïns

Els municipis de la Vall del Xúquer se segueixen bolcant en la lluita contra el coronavirus i l’última mesura que han dut a terme, després de les recomanacions constants del Ministeri de Sanitat, és la compra de més de 11.000 mascaretes en total per repartir-les entre els veïns i veïnes de les diferents localitats. Els objectius de la compra de les mascaretes són clars: protegir la població contra la propagació del coronavirus i augmentar la seguretat, equipant als habitants de les diferents localitats de material d’autoprotecció per garantir tot el possible la seguretat davant el contagi per Covid-19 .

Càrcer ha adquirit 1700 unitats després de realitzar la compra a la Mancomunitat de la Ribera Alta. Per la seua banda, Antella ha comprat un total de 1400 mascaretes i Cotes ha adquirit les seus 320, a través de l’empresa Sapertex, situada a la localitat de Pobla Llarga. Sellent, per la seva banda, ha obtingut un total de 960 mascaretes que ha comprat també a la Mancomunitat, com en el cas de Càrcer. També a aquest ens han acudit Beneixida, que repartirà 1000 mascaretes entre els seus veïns i veïnes i Gavarda, que gràcies a el programa de la Mancomunitat ha rebut 2500 unitats. Sumacàrcer ha apostat pel foment del negoci local i ha comprat 1200 mascaretes a Textiles Samar, empresa ubicada al municipi riberenc.

En darrer lloc, Alcàntera de Xúquer ha rebut 1008 unitats de la Generalitat Valenciana, lliurades per la farmàcia a la població de risc (persones amb patologies i majors de 65 anys d’edat), i a més ha comprat 800 unitats a la farmàcia i 300 més a la Mancomunitat de la Ribera Alta. En total, més de 11.000 mascaretes seran repartides en els propers dies entre els habitants de la Vall del Xúquer en una mesura que reforça la lluita de la Vall contra el Covid-19.