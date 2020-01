La Vall del Xúquer crea uns premis per a distingir al seu alumnat més brillant

Els huit ajuntaments de la Vall del Xúquer han arribat a un acord amb l’institut de Càrcer (al qual acudeixen els alumnes de tots els pobles) per a crear els Premis Acadèmics La Vall, amb els quals es pretén distingir als alumnes amb les millors qualificacions en les diferents branques d’estudi. A la signatura de l’acord van acudir tots els alcaldes i alcaldesses de la Vall del Xúquer: Josep Botella per part de Càrcer, Julio García d’Alcàntera de Xúquer, Vicente Mompó de Gavarda, David Pons de Sumacàrcer, Amparo Estarlich d’Antella, Raquel Sancho de Sellent, Begoña Lluch de Beneixida i Rosami Lorente de Cotes, signant l’acord amb el director de l’institut, José Beltrán; i davant la presidenta de l’AMPA, María Seguí.

L’objectiu és potenciar i impulsar l´esforç i el rendiment acadèmic, així com l´esperit de superació, dedicació i col·laboració dels joves. La duració d’aquest conveni específic de col·laboració serà per a cada curs escolar, a partir de la data de la seua firma, prorrogable de forma tàcita, per al següent curs, en tant no es procedisca a la seua modificació o finalització. Les parts acorden repartir tres premis de 600 € per a cada curs, per als alumnes amb millors notes dels cursos de 4t d’ESO i tres premis més per als alumnes amb millor expedient de les classes de 2n de Batxillerat. Un total de 3.600 € entre tots els premis. El cost de les activitats serà sufragat per tots els ajuntaments participants en funció del nombre d’habitants, de cadascuna de les poblacions, per la qual es tindrà en compte l’última xifra oficial dels padrons de cada municipi.

Segons l´últim padró municipal, el del 2018, de cada població participant, la distribució queda amb una aportació de l’Ajuntament de Càrcer de 854 €; l’Ajuntament d´Alcàntera del Xúquer 590,45 €; Gavarda 481,65 €; Beneixida 295 €; Cotes 151,15 €; Sellent 172,55 €; Sumacàrcer 504,86 € i Antella 550,34 €.