La Vall del Xúquer es tiny de violeta en senyal de protesta contra la violència masclista

Sumacàrcer, Gavarda, Alcàntera de Xúquer i Beneixida se sumen a la convocatòria realitzada per la Plataforma Feminista d’Alacant.



Els veïns i veïnes de la Vall del Xúquer prendran hui els carrers de Sumacàrcer, Gavarda, Alcàntera de Xúquer i Beneixida per a il·luminar-les de violeta i “cridar” contra la violència masclista i la reculada en els drets de les dones. Una mobilització convocada per la Plataforma Feminista d’Alacant, que el passat 6 d’agost va declarar “l’emergència feminista”.

Baix el lema “La nit serà violeta”, les organitzacions convocants han cridat a les dones a eixir a manifestar-se. En el cas de Sumacàrcer, es concentraran a les 20:00 hores a la Plaça Major. A la mateixa hora, serà a Gavarda i Beneixida, on també es procedirà a la lectura d’un manifest a la Plaça de l’Ajuntament. “Hem de formar una gran força col·lectiva amb l’objectiu de canviar aquesta situació de desigualtat. És una realitat que vivim ara i que volem canviar perquè els nostres joves i les noves generacions no la patisquen. Hui les dones brillaran en la foscor”, assenyala l’organització de Beneixida.

En el cas d’Alcàntera de Xúquer, a les 20:00 hores es realitzarà una marxa nocturna solidària pel municipi i finalitzarà a la Plaça de l’Ajuntament. “Ja està bé de minuts de por, d’humiliacions, de dolor i de silenci. Totes tenim dret a que el nostre temps estiga caracteritzat per la llibertat, la felicitat, l’amor i la vida”, sentència Pere García, regidor d’Igualtat, Polítiques Inclusives i LGTBI d’Alcàntera de Xúquer.

En el que va d’any, 42 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles i 32 menors han quedat orfes. Des de 2003, any en què van començar a registrar-se els crims masclistes, 1.017 dones han sigut assassinades. Xifres que han portat als col·lectius feministes a cridar de nou a la mobilització per a declarar “l’emergència feminista”.