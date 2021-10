La Vall del Xúquer prepara un 9 d’octubre amb protagonisme per a la cultura autòctona

Connect on Linked in

Els municipis de la Vall del Xúquer continuen preparant la seua tornada a la normalitat amb programacions culturals per al dia 9 d’octubre molt variades i amb marcat protagonisme faller, davant la impossibilitat d’haver celebrat les festes en les seues dates corresponents. Beneixida, per exemple, serà el primer municipi a donar principi a la seua programació, amb la ‘Plantà’ d’una falla en la Plaça de l’Ajuntament, a partir de les 5 de la vesprada, subvencionada per la Diputació de València. L’artista faller artífex de la falla és Filiberto Pons Rubio. El divendres, 8 d’octubre, a partir de les 20.15, eixa mateixa Plaça de l’Ajuntament rebrà un concert de l’Agrupació Musical de Beneixida, englobat dins de la Campanya d’Intercanvis Musicals de les Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Per al dia central de la festa, el 9 d’octubre, els actes començaran a les cinc de la vesprada amb una sèrie de tallers per als més xicotets, amb activitats relacionades amb la festivitat i la cultura autòctona. Tot finalitzarà una mica més tard, a les 8, amb la ‘Cremà’ de la falla a càrrec de la Pirotècnia Mediterrani.

Per la seua part, Càrcer començarà la programació el dia 7 d’octubre amb un acte literari. A les cinc i mitja de la vesprada, a la Biblioteca Municipal ‘Raul Carbonell’ tindrà lloc la presentació del llibre ‘Max i els detectius’, de l’autora Irati Llorca. Un llibre destinat a públic d’infantil i primària. En el mateix lloc, el dia 8 es projectarà el documental ‘100 anys donant la llanda’, una peça audiovisual protagonitzada per la família Payà, d’Ibi, que sense saber llegir ni escriure van estructurar un dels majors imperis del joguet a Espanya. El documental ha sigut patrocinat pel SARC i està destinat a tota mena de públics. El 9 d’octubre començarà amb música. A partir de les 9 del matí, la colla de dolçainers de Gavarda, ‘La Burra Parda’, recorrerà els carrers del municipi per a, una hora més tard, començar amb l’esmorzar de germanor de ‘Coca de cansalà’ en la Plaça del Crist. El preu dels tiquets anirà destinat als damnificats per l’impacte del volcà de la Palma. A partir de les 11 i mitja, en la Plaça Generalitat Valenciana hi haurà diversió per als joves amb tallers de globoflèxia, construcció de l’escut de Jaume I, màscares de ‘Na violat’, pintura i imants de Jaume I.

A Antella les activitats se celebraran íntegrament el dia 7 d’octubre, amb el lliurament dels Premis de l’XI Concurs de Cartells per al 9 d’octubre del CEIP Xarquia. Serà a les tres de la vesprada a l’Auditori Municipal. Posteriorment, es representarà una obra de teatre en anglés, ‘The 4th musketeers’, on els joves en edat escolar podran aprendre amb l’adaptació d’aquesta famosa obra d’Alejandro Dumas.

A Sumacàrcer, els actes consistiran en una doble ració de teatre en el dia de festa. Allí es representarà, a partir de les 11 i mitja del matí, l’obra de teatre ‘Horta’, en el Teatre Auditori Municipal. Aquesta mateixa localització recollirà, ja a la vesprada, la representació d’una altra obra teatral. Aquesta vegada serà ‘l’Electe’, a partir de les 19.30 hores de la vesprada. Totes dues representacions seran a càrrec de la companyia l’Horta Teatre.

Per la seua part, a Sellent també s’han organitzat actes que es desenvoluparan en la Plaça de Diputació a les 11 hores amb una mocadorada infantil i després jocs tradicionals valencians per als joves. Per la seua part, el dia 16, tindran lloc a les 13 i 18 hores, dos espectacles de l’Spinish Circo.

Per a enguany, a Gavarda han preparat una agenda d’actes per al 9 d’octubre entre la que destaca el tradicional menjar d’arròs al forn. Està previst celebrar també partides de pilota i un Teatre de Jaume I en la Plaça de l’Ajuntament a les 11:30 hores. Una hora més tard serà la visita de Jaume I en cavall, acompanyat de la Colla de Dolçainers i Tabaleters La Burra Parda, mentre a les 14:00 hores tindrà lloc el dinar d’arròs al forn en el Saló Multiusos. La jornada acabarà a les 15:30 hores amb el Monòleg i Màgia a càrrec de Rubén Aparici. Després hi haurà taller, també en el Saló Multiusos. Per la seua part, per al 10 d’octubre s’ha reservat a les 10:00 hores un Torneig Infantil d’Escacs en la Plaça de l’Ajuntament i a les 18:00 hores un Teatre de ‘L’arròs del dijous’ en el Saló Multiusos.

Per últim, a Alcàntera de Xúquer el dia 10, de 10:30 a 14 hores hi haurà una fira amb jocs tradicionals valencians a la Plaça de la Constitució (Ajuntament) i es repartiran rosetes per a menjar per a tots els assistents de forma totalment gratuïta.