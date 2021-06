La Vall del Xúquer reconeix als estudiants amb millor expedient acadèmic en els II Premis La Vall

Print This Post

Aprofitant l’acte de graduació dels alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO de l’IES Càrcer, els huit consistoris que conformen la Vall del Xúquer (Alcàntera de Xúquer, Antella, Càrcer, Sumacàrcer, Cotes, Gavarda, Sellent i Beneixida), van lliurar els diferents reconeixements a l’alumnat amb el millor expedient acadèmic, en la II Edició dels Premis la Vall. En ells es té en compte l’esforç, la dedicació i la capacitat de l’alumnat per afrontar l’estudi. A més, aquests premis tenen més valor per les circumstàncies que han fet d’este curs un dels més difícils dels últims anys, pel context en el qual molts dels estudiants han hagut de viure sense relacions socials i complint amb protocols estrictes per adaptar-se a la nova normalitat.

En un curs tan complicat com aquest, els diferents consistoris han volgut valorar la capacitat de superació dels alumnes, que han hagut d’adaptar-se de forma cívica i amb compromís a unes noves normes mai vistes, destacant també l’eficiència en els protocols de seguretat del centre (cap contagi de Covid-19 produït al centre). Els premiats en els diferents cursos van ser els següents: en 4t de l’ESO, Fran Juan, de Gavarda, en Tecnològic; Estela Bernabéu, d’Alcàntera de Xúquer, en el Científic; i Ana Juan, de Càrcer en el Científic-Tecnològic. D’altra banda, en el Batxillerat, en la branca d’Humanitats es va destacar a l’estudiant Noelia Amat, de Càrcer; en la de Ciències Socials a l’alumna Anna Bravo, de Castelló; i finalment Andrea Villa, de Sumacàrcer, va ser la premiada en el Científic.