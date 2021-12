La variant Ómicron arriba a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La variant Ómicron ha arribat a la Comunitat Valenciana. Segons ha revelat la Conselleria de Sanitat, el primer cas de contagi de Covid-19 per l’esmentat cep s’ha detectat en un pacient que la desenvolupa com una malaltia lleu.

La variant s’ha seqüenciat a l’hospital d’Elx, encara que l’origen probable del contagi és un menjar celebrat a València, apunten des del departament de la consellera Ana Barceló.

Des de Sanitat han incidit en què Ómicron ja es troba circulant per València i també per Alacant, alguna cosa que, han afirmat, era una qüestió de temps després que es detectaren una trentena de casos en altres llocs d’Espanya.

De confirmar-se com va ser el contagi d’aquest pacient es tractaria d’un cas de transmissió comunitària, la qual cosa apunta al fet que aquesta nova variant del virus ja estaria circulant lliurement per la Comunitat Valenciana encara que no s’hauria detectat fins ara ja que la persona infectada no hauria viatjat a cap dels països on se sap que aquesta variant del virus és predominant.