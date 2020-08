La veïna de Picassent Carmen Alcaraz complix cent anys de vida

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent felicita la dona centenària fent-li entrega d’una orla commemorativa

Carmen Alcaraz Aparicio va nàixer el 15 d’agost de 1920. Cent anys després, la veïna de Picassent continua plena d’energia i amb ganes de viure molts anys més. En nom de l’Ajuntament, Ester Carbonell, regidora de Govern Obert, acudia este passat dissabte a casa de Carmen Alcaraz per fer-li entrega d’una orla commemorativa per eixos 100 anys, plens d’anècdotes i vivències acumulades. A més, l’alcaldessa de Picassent Conxa Garcia, li va escriure una carta personal perquè rebera la seua felicitació en este dia tan especial.

Carmen Alcaraz va nàixer a La Torre i de ben menuda va arribar a Picassent, a on ha viscut tots estos anys. En estos mesos de pandèmia, Carmen es protegeix per continuar amb bona salut, com també ho fa la resta de la família, amb qui va celebrar, respectant les mesures sanitàries, un aniversari molt especial per este segle de vida.