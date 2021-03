La veïna de Picassent Petronila Figueres Chinchilla complix cent anys de vida

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent felicita esta dona centenària fent-li entrega d’una orla commemorativa al seu domicili

Petronila Figueres Chinchilla, veïna de Picassent, acaba de complir 100 anys de vida. Rodejada de la seua família esta dona, ja centenària, ha celebrat amb totes les mesures de seguretat i salut davant la Covid19 esta fita tan important.

Per este motiu, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha estat al seu domicili per felicitar-la personalment i fer-li entrega d’una orla commemorativa pels seus 100 anys de vida. Petronila s’ha mostrat molt emocionada per este gest i ha agraït a la primera edil la seua visita i este reconeixement tan important per a ella.