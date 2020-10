La veïna Maria Broch Gómez de Picassent complix cent anys de vida

Print This Post

L’Ajuntament de Picassent felicita esta dona centenària fent-li entrega d’una orla commemorativa al seu domicili



Maria Broch Gómez va nàixer a Bunyol el 17 de setembre de 1920 i amb només 4 anys va arribar a Picassent. Des d’aquell moment, va començar una llarga vida al nostre poble, formant una família de 9 fills amb Pepe, «el llanterner». Maria ha dedicat tota la seua vida a la família i al treball i se suma a la llista de les 4 dones centenàries que enguany han arribat al segle de vida a Picassent.



Per este motiu, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha estat al seu domicili per felicitar-la personalment i fer-li entrega d’una orla commemorativa pels seus 100 anys de vida. Maria s’ha mostrat molt emocionada per este gest i ha agraït a la primera edil la seua visita i este reconeixement tan important.