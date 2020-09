La veïnade Picassent Dolores Sanchis Sanchis compleix 100 anys de vida

Connect on Linked in

Dolores va nàixer el 2 de setembre de 2020. Per això, fa només uns dies que acaba de complir un segle de vida rodejada de la seua família al seu domicili ubicat al carrer de la Séquia. La celebració, en la qual Lola es va mostrar visiblement emocionada, no va ser tan nombrosa com a Lola li haguera agradat a causa de la situació actual que estem vivint amb el Covid19 i les mesures de seguretat adients. Però això no va impedir que la seua família més directa, els seus fills i els seus nets i un rebesnét, compartiren una vesprada molt emotiva i plena de sentiments.



El bon estat de salut i la memòria de la tia Lola, coneguda així familiarment al poble, són envejables a la seua edat. I és que pel seu cap encara romanen moltes anècdotes i vivències de la seua vida i també del poble que la va vore nàixer ara fa 100 anys.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va voler felicitar-la en persona eixe dia a la seua casa i la va visitar personalment per fer-li entrega, en nom de tota la Corporació municipal, d’una orla commemorativa com a motiu d’homenatge a 100 anys de vida dedicada a la família i al treball.



Lola es va mostrar molt emocionada en una jornada carregada d’emotivitat i molts records.