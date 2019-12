Print This Post

“La versió amigable de la llei d’Infància consolida la idea dels xiquets i xiquetes com a subjecte de dret”

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha impulsat l’elaboració d’un còmic perquè els xiquets, xiquetes i adolescents coneguen millor la llei

S’imprimiran 2.000 exemplars en valencià i en castellà que es distribuiran entre els consells d’infància i altres organismes destinats a la protecció i promoció de drets

La directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero, ha destacat la importància que la llei de Drets i Garanties de la Infància i l’Adolescència compte amb una versió amigable que faça el text accessible als xiquets i xiquetes, ja que els consolida com a subjectes actius de dret i els ajuda a “conéixer-los i defensar-los”.

La directora ha participat en un acte, al costat de membres dels consells d’infància de la Comunitat Valenciana, en el qual s’ha presentat el còmic “La nostra veu”, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i a través de qual s’expliquen i repassen els aspectes més destacats de la llei autonòmica.

En un acte conduït per Alba Abellán, una xiqueta representant del Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Quart de Poblet, Molero ha departit sobre la importància de la llei juntament amb els representants dels consells de Vila-real i Villena, Hugo Enguídanos i Marcos Casllo, respectivament.

Els personatges de Clara, Fátima, Josep, Yaiza i Alex protagonitzen una aventura que succeeix en un xicotet poble de 80 habitants, on aquest grup d’amics utilitzaran els seus coneixements sobre la llei de Drets i Garanties de la Infància i l’Adolescència per a resoldre endevinalles i ajudar a altres xiquets i xiquetes que es troben en problemes.

El còmic, que ha sigut elaborat per l’il·lustrador Alberto Sanz i el seu equip, pretén ser “una versió accessible, amigable i inclusiva” d’aquesta llei, que va entrar en vigor fa un any, ha recordat la directora, qui ha ressaltat que és una llei “valenta i innovadora”, que està en “l’avantguarda d’Espanya en matèria de protecció i ampliació de drets de la infància i adolescència”, i “ens situa al nivell de les millors lleis europees”.

Els xiquets, xiquetes i adolescents han obtingut “la consideració de ciutadans i ciutadanes de ple dret” gràcies a aquesta norma, i per això era necessari que el seu contingut s’explicara d’una manera que s’entenguera, ja que és important “impulsar la seua participació en la vida pública i així avançar en la promoció dels seus drets”, ha manifestat.

“Cal deixar de veure als xiquets i les xiquetes com a ‘mini-adults’, o com una propietat de les famílies”, perquè són “subjectes de dret, i d’un dret especialment protegit”, ha subratllat Molero, qui ha defensat la importància d’iniciatives com aquest còmic que permet continuar avançant “en l’equitat i l’apoderament de la infància i l’adolescència”.

Difusió del còmic

La directora ha explicat que s’han imprés 2.000 exemplars del còmic, la meitat en castellà i l’altra meitat en valencià, i que es distribuiran a través dels consells d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana, a més d’entre els centres de protecció dependents de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Així mateix, en breu el document estarà en versió descargable en la pàgina web de la Conselleria perquè totes aquelles persones que ho desitgen puguen accedir a aquest.

Dret a ser escoltats

La directora ha recordat que un dels grans canvis que ha introduït aquesta llei és el dret de les xiquetes i xiquets a ser escoltats. Així, s’elimina el límit d’edat perquè s’escolte la seua opinió abans de donar el consentiment informat en els tractaments mèdics, a més de fixar l’obligació del pare, mare o tutors a escoltar les seues opinions i respectar les seues conviccions en referència a la llibertat d’ideologia, de consciència i religió.

A més, la llei reconeix també per primera vegada el dret a la identitat i l’expressió de gènere dels xiquets, xiquetes i adolescents, ha manifestat Molero, qui ha afegit que en l’esfera pública es garanteix “el dret a escoltar la seua opinió”, per la qual cosa les administracions han de consultar en aspectes que els afecten, i ha citat com a exemple les polítiques d’oci educatiu o el disseny urbà dels municipis.

Promoció del bon tracte i dret a l’oci

Aquesta llei també reconeix el dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a participar en l’oci educatiu que es desenvolupen fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar.

Per això, la norma estableix que durant l’educació primària es procurarà que les activitats d’aprenentatge programades puguen fer-se dins de la jornada lectiva i que l’excés de deures no signifique una reducció del temps de joc, perquè, segons Molero, el joc “socialitza i ens fa somiar”.

Així mateix, la norma fomenta el bon tracte en la família promovent els afectes. Per això proposa mesures transversals com a programes d’orientació familiar per a la corresponsabilitat; coparentalidad positiva; promoció d’horaris i condicions laborals compatibles amb la criança; foment de les competències parentals, o educació emocional, entre altres.