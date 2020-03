La VI Carrera Popular 7K Port Saplaya obri inscripcions del seu recorregut solidari en la costa d’Alboraia

Connect on Linked in

La prova tindrà lloc el pròxim 26 d’abril en una jornada que uneix running, ioga, ciclisme de sala, activitats en la mar i música



Mil corredors i corredores ja poden apuntar-se a la sisena edició de la 7K Port Saplaya, l’esdeveniment esportiu i solidari que es durà a terme en la zona costanera d’Alboraia el pròxim 26 d’abril a partir de les 9.00 hores. Les persones participants que acudisquen a la cita podran gaudir d’un recorregut que arranca en l’avinguda de l’Horta, al costat de la piscina municipal de Port Saplaya Nord, a més d’altres activitats com a ioga, esport en la mar, ciclisme de sala i música en directe.



Les persones interessades poden apuntar-se fins al 24 d’abril a través de la web oficial de la carrera (7kportsaplaya.es) o en l’espai habilitat en carreraspopulares.com (https://bit.ly/2tfehgk). Durant el mes de març està disponible una promoció que deixa la inscripció a 5 euros, una xifra que se situarà en els 7 euros a abril. En els dos trams, s’entregarà la borsa de corredor/a i la samarreta amb motius de la 7K Port Saplaya. Si queden places, el mateix dia de la prova es pot inscriure per 10 euros.



Com és habitual, la carrera compta amb una prova no competitiva per als i les més xicotetes de la casa que donarà principi a les 11.00 hores el mateix dia de la 7K Port Saplaya i la grandària de la qual està adaptatda a aquestes edats: 750 metres. Per a això també s’ha habilitat les inscripcions amb un cost de 3 euros.



Els dorsals s’entregaran el dissabte, 25 d’abril, de 10.00 hores a 14.00 hores i de 16.00 hores a 18.00 hores en el Centre Cívic de Port Saplaya. Els i les participants també podran recollir-los el mateix dia de la carrera en la piscina municipal Pool Beach, entre les 7.30 hores i les 8.30 hores. Cal destacar que durant l’esdeveniment hi haurà servei de vestuari i dutxes per als i les atletes.



Així mateix, qui no puga acudir a l’esdeveniment, però vulga aportar a la causa solidària, pot sumar-se al dorsal 0 per un preu de 3 euros. Els beneficis de la VI Carrera Popular 7K Port Saplaya aniran destinats a l’associació Mamás en acción, una comunitat de persones que acompanyen als xiquets i a les xiquetes que no tenen pares ni mares o no poden viure amb els progenitors i que estan solos en moments en els quals no haurien d’estar-ho, com en ingressos hospitalaris o visites a centres sanitaris.



La 7K Port Saplaya, que en les seues cinc edicions celebrades ha recaptat més de 10.000 euros, és un recorregut que recorre paratges tan especials d'Alboraia com la dàrsena del port, un espai sobrenomenat com la xicoteta Venècia en el qual el color i la mar dibuixen un paisatge únic en l'entorn. La regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alboraia que dirigeix Zeudy Estal, Rotary Valencia Centro, Deporbrands i Escola de Mar "Xsa Surf" organitzen esta proba.